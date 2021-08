VRS 855 recebe melhorias na Serra Gaúcha

publicidade

Foram iniciados os trabalhos de recuperação da VRS 855, que liga Bento Gonçalves a Pinto Bandeira, na Serra. Reivindicadas pela comunidade, as melhorias nos pontos críticos do trecho de 10 quilômetros contam com aporte de, aproximadamente, R$ 2 milhões, oriundos do Tesouro do Estado. “Estamos cumprindo o compromisso firmado com as lideranças da região e entregaremos uma rodovia em condições renovadas de trafegabilidade”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Reconhecemos a importância dessa demanda, uma vez que a VRS 855 é muito utilizada para o deslocamento dos moradores e o escoamento da produção agrícola, especialmente de uva, vinho e pêssego.”

De acordo com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, o asfalto danificado será substituído por um material novo. “Com isso iremos uniformizar as condições do pavimento, garantindo um trânsito seguro aos usuários”, acrescenta. Após essa etapa, será a vez de revitalizar a sinalização da pista. A expectativa é de que os trabalhos na VRS 855 sejam concluídos ainda este mês.