Corte da Expointer 2021 visita Correio do Povo para divulgar feira agropecuária que começa em Esteio

publicidade

A Corte da Expointer 2021 visitou o Correio do Povo, na tarde desta sexta-feira, para divulgar a feira agropecuária que acontece no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a partir deste sábado. No Salão Nobre, a rainha Gabriela Souza, de Santa Maria, acompanhada pela 1ª princesa Vanessa Fredrich, de Teutônia, e da 2ª princesa Thais Acosta, de Venâncio Aires, além da rainha infantil Isabella de Carvalho Spindolla, de Sapucaia do Sul, foram recepcionadas pelo diretor-presidente do Correio do Povo, Sidney Costa, pelo diretor da Rádio Guaíba, Jefferson Torres, e pelo diretor de Redação do CP, Telmo Flor. “Sabemos da importância do papel da imprensa na divulgação do evento e também de informar a verdade para o público. Esperamos a visita de todos vocês na Expointer”, disse a rainha Gabriela Souza.

O diretor-presidente Sidney Costa agradeceu a visita da comitiva, que contava ainda com o assessor Thales Moura e com a avó da pequena Isabella, a dona de casa Maria de Fátima Carvalho. “Quero parabenizar e desejar um excelente evento na Expointer. O Correio do Povo e a Rádio Guaíba são parceiros antigos na cobertura da feira. Sabemos de todos os cuidados e protocolos que foram tomados para que o evento aconteça com segurança. Vocês são importantes para levarem a informação da feira para fora do Rio Grande do Sul e do país, mostrando a relevância da Expointer”, afirmou Sidney Costa.

O diretor da Rádio Guaíba, Jefferson Torres, convidou as representantes da Corte da Expointer para participarem do programa de sábado, direto do Parque de Exposições. “É muito gratificante podermos representar o segmento que movimenta a economia estadual”, pontuou Gabriela Souza.

A pequena Isabella, de 8 anos, contou que gosta muito de visitar o parque durante o evento. “Gosto dos coelhos”, disse. A avó vai acompanhar a neta enquanto a feira estiver sendo realizada. “É um orgulho, pois ela representa Sapucaia do Sul e está dando diversas entrevistas nos últimos dias”, comemorou. A 1ª princesa Vanessa Fredrich revelou estar orgulhosa. “Meus avós eram agricultores em Ibirubá. Então estou acostumada com o tema”, resumiu. O mesmo foi comentado pela 2ª princesa Thais Acosta: “Estou muito gratificada. Representar o Estado neste evento era um sonho”. A Expointer começa neste sábado e se estende até 12 de setembro.