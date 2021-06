"É possível que estejamos crescendo a taxas bem maiores", diz Guedes sobre PIB

publicidade

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o crescimento de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre sinaliza um crescimento bastante forte da economia neste ano. "O avanço da vacinação e dos protocolos protegem a economia. É possível que estejamos crescendo a taxas bem maiores. A arrecadação tem vindo forte", completou.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou nesta terça-feira que o PIB brasileiro registrou alta de 1,2% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020. O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde um recuo de 2,00% a uma alta de 2,40%, mas superou a mediana, que era positiva em 0,70%.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, o PIB apresentou alta de 1,0% no primeiro trimestre de 2021, vindo dentro das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de uma redução de 1,18% a alta de 2,70%, com mediana positiva de 0,60%.

Em audiência na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Guedes disse ainda que o Ministério da Economia atendeu pedido do Ministério da Educação de criação de 1.528 vagas para 6 novas universidades.