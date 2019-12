Último dia de 2019 tem comércio vazio e vendas fracas em Porto Alegre

publicidade

O último dia de 2019 foi marcado pelo baixo movimento no comércio de Porto Alegre. Mesmo com circulação semelhante a um fim de semana no Centro da cidade, as compras foram raras, especialmente em lojas. Supervisor de uma rede de lojas, Edson Nunes, diz que os clientes estavam menos interessados na tradição de usar branco e mais com os valores. "As pessoas estão pouco preocupadas com a moda e mais com o precinho", afirma.

De acordo com ele, o dia 31 foi marcado por um movimento fraco, diferente da véspera de Natal, quando a loja foi mais procurada. Em uma loja localizada em um shopping na região central de Porto Alegre a situação era ainda pior. Segundo as vendedoras, ao longo do dia apenas 10 pessoas entraram no estabelecimento e apenas seis compraram algo. Entretanto, a preferência ainda era por roupas brancas, mantendo a tradição.

Quem teve melhor sorte foram os donos de açougues, que tinham as vendas melhoradas graças a quem ainda buscava produtos para a ceia. O principal produto eram os cortes de porco. Sócio se uma casa de carnes localizada no Mercado Público, Di Lorenzo, conta que as vendas foram melhores que em 2018, mas ainda muito abaixo dos anos que antecederam a crise econômica. "O movimento é um pouco melhor, mas ainda é pior do que há três anos atrás", relata. Ele demonstra esperança que 2020 traga uma situação mais próxima aos tempos de vendas aquecidas. "Acho que vai ser melhor que 2019."