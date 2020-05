Agências da Caixa têm movimento tranquilo para pagamento de auxílio em Porto Alegre

publicidade

O pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial pela Caixa Econômica Federal, destinado aos beneficiários que receberam a primeira até 30 de abril, prossegue até o dia 13 de junho, com um calendário de saque baseado na data de nascimento. Na manhã deste sábado, entre 8h e 12h, a CEF abriu 128 agências no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre foram 14 agências atenderam no horário especial.

O superintendente de rede da CEF no RS, Ricardo Bier Troglio, avaliou o movimento como “tranquilo”. Ele atribui o fato às medidas adotadas pela instituição como separação dos pagamentos do Auxílio Emergencial e do Bolsa Família, maior uso do aplicativo Caixa e familiaridade dos beneficiários com o processo de pagamento.

O superintendente de rede da CEF no RS constatou a inexistência de filas exceto por algumas pontuais logo cedo da manhã, como no bairro Restinga, em Porto Alegre. O atendimento, observou, foi rápido. Ricardo Bier Troglio disse ainda diminuiu muito a presença de pessoas em busca de informações.

Para o pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial até o dia 13 de junho, as agências estarão abertas das 8h às 14h entre a segunda a sexta-feira, sendo que o sábado mantém o atendimento entre 8h e 12h. Os beneficiários podem consultar o calendário no site da instituição.