Agências FGTAS/Sine oferecem 7,4 mil vagas esta semana no RS

As agências FGTAS/Sine disponibilizam 7.401 vagas no Rio Grande do Sul a partir de segunda-feira, dia 03 de abril. Desse total, 6.307 são permanentes, 1.068 temporárias, 14 são para jovem aprendiz e 12 para estágio. Do total oportunidades permanentes abertas no Estado, o destaque é para o setor da indústria com 37,65% das vagas, seguido pelo setor de serviços com 25,17%. Desse total 74% não exigem experiência e 28% também não exigem escolaridade.

Ainda relação a escolaridade, 22% das oportunidades exigem Fundamental completo e 26% Ensino Médio completo. A remuneração das oportunidades, 44%, de 2 a 3 salários mínimos e 24% variam de 1,5 a 2 salários mínimos. Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades, presencialmente, na Agência FGTAS/Sine mais próxima devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto. Na oportunidade serão cadastrados no sistema e, aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos. A relação de endereços das unidades está disponível no site: https://fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine. Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no RS são:

. Erechim (377)

. Teutônia (251)

. Guaíba (236)

. Garibaldi (224)

. Sapucaia do Sul (195)

As ocupações com os maiores números de vagas abertas são:

. alimentador de linha de produção (1.101)

. operador de caixa (226)

. vendedor de comércio varejista (219)

. motorista de caminhão – rotas regionais e internacionais (173)

. operador de telemarketing receptivo (154)

. vigilante (140)

Vagas temporárias abertas no RS

Do total de 1.068 vagas temporárias abertas, 51% pertencem a indústria e 45% ao setor de serviços, sendo que 92% não exigem experiência e 58% exigem Ensino Fundamental incompleto. A remuneração de 31%, varia de 2 a 3 salários mínimos.

As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de vagas abertas são:

. Venâncio Aires (361)

. Rio Pardo (115)

. Caçapava do Sul (100)

. Guaíba (70)

. Getúlio Vargas (52)

As ocupações com as maiores quantidades de vagas disponíveis são:

. auxiliar de processamento de fumo (361)

. supervisor de exploração agrícola (136)

. alimentador de linha de produção (127)

. estivador (100)

. faxineiro (77)

. técnico agrícola (66)

Veja Também

Vagas em Porto Alegre e Região Metropolitana

Na capital e Região Metropolitana, as agências FGTAS/Sine tem 2.045 vagas, sendo 42% das oportunidades no setor de serviços. Do total das ocupações disponibilizadas 65% não exigem experiência, 38% exigem Ensino Médio completo e 40% das vagas oferecem de 2 a 3 salários mínimos.

As Agências com maior número de vagas são:

. Guaíba (306)

. Igrejinha (184)

. Alvorada (168)

. Sapucaia do Sul (155)

. Nova Santa Rita (129)

As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são:

. operador de telemarketing receptivo (152)

. vigilante (131)

. operador de caixa (93)

. pedreiro (88)

. faxineiro (87)

. alimentador de linha de produção (75)