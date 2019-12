Alta do investimento mostra qualidade do PIB, diz secretário

publicidade

A alta do investimento em ritmo superior ao da expansão da economia mostra a qualidade do crescimento econômico, disse nesta terça-feira, o secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues. Ele comentou a divulgação do resultado do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) no terceiro trimestre, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De julho a setembro, o PIB cresceu 0,6% em relação ao trimestre anterior e 1,2% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. No mesmo período, os investimentos subiram 2% em relação ao trimestre anterior e 2,9% na comparação com o mesmo trimestre de 2018.

Para Rodrigues, os dados indicam que os resultados da política de ajuste fiscal do governo começam a aparecer. "São números extremamente importantes. Mostram que zelar pela política fiscal, controlar despesas, buscar um equilíbrio nas contas públicas têm alto retorno para a sociedade. A economia crescendo, tendo uma nova dinâmica, responde positivamente naquilo que mais interessa: emprego e renda", disse.

Segundo o secretário, a aprovação das três propostas de emenda à Constituição (PECs) que reformulam o pacto federativo - relação entre a União e os governos locais - será importante para garantir o crescimento sustentável nos próximos anos. "É um PIB de mais qualidade e um PIB colocado sob assertiva, sob trabalho transparente, conservador e com zelo fiscal. A intenção das três PECs do pacto federativo é exatamente termos o governo federal, os governos estaduais e municipais caminhando em direção à sustentabilidade fiscal. A Federação brasileira sairá fortalecida ao longo deste governo", disse.