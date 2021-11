Apenas um em cada três que recebiam auxílio terá direito ao novo programa

publicidade

Um em cada três beneficiados do auxílio emergencial neste ano vão receber o Auxílio Brasil, que começa a ser pago a partir desta quarta-feira (17). A ajuda emergencial beneficiou 34,4 milhões de pessoas na última etapa, entre elas 9,3 milhões que faziam parte do Bolsa Família e que foram incluídas automaticamente no novo programa.

Outras 2,4 milhões de pessoas poderão ser incluídas no Auxílio Brasil, com a aprovação da PEC dos Precatórios, em tramitação no Senado. Caso aprovada, a proposta vai permitir o aumento de 14,6 milhões para 17 milhões de beneficiados no novo programa.

No entanto, mais de 22 milhões de pessoas vão deixar de receber benefício do governo federal. A liberação do saque da sétima e última parcela termina na sexta-feira (19), aos nascidos em dezembro, encerrando o programa. Nesta quarta-feira (17), os nascidos em outubro poderão resgatar o valor que já havia sido depositado em conta digital, movimentada por meio de aplicativo, para compras e pagamento de boletos.

Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o país. A opção de utilização do valor continua válida para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Para realizar o saque em dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo, selecionar a opção "saque sem cartão" e "gerar código de saque". Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado para saque em dinheiro nas agências, nas unidades lotéricas ou nos estabelecimentos correspondentes.

Impacto na economia

Criado para amenizar os impactos da pandemia do novo coronavírus nas famílias mais pobres, o auxílio emergencial totaliza mais de R$ 340 bilhões investidos desde abril de 2020. Só neste ano o gasto da União com a ajuda superou R$ 60 bilhões, após o pagamento da sétima e última parcela. O benefício pagou neste ano sete parcelas de R$ 375 a mulheres chefes de família, R$ 150 a pessoas que moram sozinhas e R$ 250 aos demais.

O recurso injetou R$ 7 bilhões diretamente no comércio em compras por pagamento digital somente neste ano. O valor foi movimentado em estabelecimentos físicos ou virtuais com o QR code e o cartão de débito virtual do aplicativo Caixa Tem, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Agora a expectativa é com o novo programa Auxílio Brasil.

Calendário de saque da última parcela

Nascidos em janeiro: 1º/11

Nascidos em fevereiro: 3/11

Nascidos em março: 4/11

Nascidos em abril: 5/11

Nascidos em maio: 9/11

Nascidos em junho: 10/11

Nascidos em julho: 11/11

Nascidos em agosto: 12/11

Nascidos em setembro: 16/11

Nascidos em outubro: 17/11

Nascidos em novembro: 18/11

Nascidos em dezembro: 19/11