Aposentados começam a receber segunda parcela do 13º hoje

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber a segunda parcela do 13º salário a partir desta segunda-feira. A parcela será depositada entre os dias 25 de novembro e 6 de dezembro, juntamente com a aposentadoria de novembro deste ano. É possível consultar o valor disponível pelo Meu INSS.

Segundo o INSS, a segunda parcela do 13º é paga a todos os beneficiários da Previdência Social, sejam estes aposentados, pensionistas, titulares de auxílio-doença, de auxílio-reclusão, entre outros.

O órgão reforça que os seguintes benefícios não possuem direito ao 13º: amparo previdenciário do trabalhador rural, renda mensal vitalícia, auxílio-suplementar por acidente de trabalho, pensão mensal vitalícia, abono de permanência em serviço, vantagem do servidor aposentado pela autarquia empregadora, salário-família e amparo assistencial ao idoso e ao deficiente. A primeira parcela já foi paga aos beneficiários entre agosto e setembro.

Veja o calendário de depósito da segunda parcela

Quem recebe até um salário mínimo (R$ 998):

Final 1: 25/11

Final 2: 26/11

Final 3: 27/11

Final 4: 28/11

Final 5: 29/11

Final 6: 02/12

Final 7: 03/12

Final 8: 04/12

Final 9: 05/12

Final 0: 06/12

Quem recebe mais de um salário mínimo:

Final 1 e 6: 02/12

Final 2 e 7: 03/12

Final 3 e 8: 04/12

Final 4 e 9: 05/12

Final 5 e 0: 06/12