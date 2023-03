Aposta imobiliária

publicidade

O otimismo é uma das marcas de Babiton Espíndola, que sempre tem uma frase de incentivo a quem precisar ouvir relatos positivos. “Hoje, vou ter um excelente resultado, vou identificar e criar oportunidades de negócios aos meus clientes”, citou. O empreendedor sabe o que fala, afinal, a imobiliária gaúcha Urban Company, criada por ele em 2019, registrou, em quatro anos, mais de R$ 500 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV).

O início do negócio funcionava em uma pequena sala comercial, com apenas 15 corretores. Em seu primeiro ano de operação, cresceu e encerrou com 20 corretores e VGV de mais de R$ 24 milhões. Em 2022, a empresa obteve resultado de vendas (R$ 234 milhões), considerado excelente por ele, uma ampla sede com mais de 1,2 mil metros quadrados e um time de 150 corretores. Além dos números, a empresa também criou a Universidade Urban, primeira corporativa do Sul do Brasil voltada para o segmento imobiliário. O objetivo do projeto é qualificar o quadro de funcionários.

A aposta é no aquecimento do mercado imobiliário em 2023 e na contratação de mais 50 corretores. “O mercado imobiliário esteve aquecido nos últimos três anos e este ano não será diferente. O momento de transição do país leva os investidores a buscarem ativos mais conservadores e os imóveis são a melhor opção. Esses períodos também apresentam lacunas de oportunidades aos investidores”, explica. A empresa projeta vender mais de R$ 300 milhões até o final deste ano e deve preparar as bases para expandir geograficamente a partir de 2024.

Bolsas para cursos

A Fundação de Apoio à Tecnologia (Fundação FAT) está com inscrições abertas até 13 de abril para bolsa integral da Escola Técnica FAT. São 120 vagas divididas em três cursos técnicos EAD nas áreas de Administração, Recursos Humanos e Serviços Jurídicos. As inscrições são gratuitas no site fundacaofat.org.br/escola-tecnica. As aulas se iniciam em 8 de maio.

Aulas sobre carreira

A PUCRS promove curso gratuito sobre inteligência profissional para alavancar carreira em parceria com o UOL EdTech. Serão três aulas, com certificado para quem concluir. Para ter acesso ao conteúdo, basta se inscrever no portal PUCRS Online até 19 de março. O curso será ministrado pelo jornalista americano Daniel Goleman, pela empresária Nath Finanças e pelo advogado Ronaldo Lemos.