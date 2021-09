Arrecadação aumenta 7,25% e registra melhor agosto desde 2000

publicidade

A arrecadação do governo federal com impostos e tributos em agosto deste ano atingiu R$ 146,4 bilhões, valor 7,25% maior do que o registrado no mesmo período de 2020. Trata-se do maior resultado para o mês desde 2000, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira pela Receita Federal.

No período acumulado de janeiro a agosto de 2021, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1,1 trilhão, representando um aumento de 23,53%, também o melhor desempenho arrecadatório desde 2000. O mesmo foi registrado para os meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021.

O secretário Especial da Receita Federal, José Tostes, disse que o aumento na arrecadação apresentado até agosto é estrutural e reflete a melhora da economia.

Em entrevista coletiva, Tostes afirmou que o recolhimento de tributos vem crescendo desde agosto do ano passado. "Dos oito meses deste ano, em seis a arrecadação foi recorde. As evidências de recuperação da economia são sólidas. O crescimento da arrecadação é sustentável e tem componente estrutural", destacou.

Segundo a Receita, o resultado pode ser explicado, principalmente, pelos fatores não recorrentes, como recolhimentos extraordinários de, aproximadamente, R$ 29 bilhões do IRPJ/CSLL (Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas/Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) de janeiro a agosto de 2021, e pelos recolhimentos extraordinários de R$ 2,8 bilhões no mesmo período do ano anterior. Além disso, as compensações cresceram 30% no período acumulado.

