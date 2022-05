Arrecadação de impostos alcança R$ 195 bilhões em abril, melhor resultado para o mês desde 2000

publicidade

A arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil somou R$ 195,085 bilhões em abril, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (26) pela Receita Federal. O resultado é o melhor para o mês desde 2000.

O resultado corresponde a um acréscimo real (acima da inflação), de 10,94%, na comparação com abril de 2021. No período acumulado de janeiro a abril de 2022, a arrecadação alcançou o valor de R$ 743.217 bilhões, também a maior dos últimos 22 anos para o período.

De acordo com o Fisco, a alta pode ser explicada, principalmente, pelo crescimento dos recolhimentos, principalmente de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido), que totalizaram uma arrecadação de R$ 48.104 bilhões em abril.

A arrecadação das receitas federais (administradas pela RFB e de outras receitas recolhidas por Darf ou GPS, porém administradas por outros órgãos), atingiu o valor de R$ 195.085 bilhões no mês de abril de 2022 e de R$ 743.217 bilhões no período de janeiro a abril de 2022.

No mês, a Receita Previdenciária teve arrecadação de R$ 42.613 bilhões, com alta real de 7,69%. O resultado pode ser explicado pelo aumento da massa salarial por meio da criação de novos postos de trabalho e pelo bom desempenho da arrecadação do Simples Nacional em relação à abril de 2021. Além disso, houve crescimento das compensações tributárias com débitos de receita previdenciária.

Já o IRRF (Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte) teve arrecadação de R$ 5.963 bilhões, com ganho real de 61,93%. Esse resultado pode ser explicado pelos acréscimos nominais de 390% na arrecadação do item “Fundos de Renda Fixa”, e de 133% na arrecadação do item “Aplicação de

Renda Fixa (PF e PJ)”.