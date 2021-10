Assembleia aprova criação da Comissão Especial pela Indústria

publicidade

O plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão de terça-feira (19), o requerimento de autoria do líder da bancada do PSB, deputado Dalciso Oliveira, que cria a Comissão Especial para tratar das ações dirigidas ao setor industrial na retomada do crescimento econômico. “Diante das grandes perdas, mas também das oportunidades advindas da pandemia, seguimos com o firme propósito de colaborar para a retomada plena da economia”, disse Dalciso.

O parlamentar justifica a relevância da proposta, afirmando que é mais uma importante ferramenta para, junto com a Frente Parlamentar da Indústria – FPI-RS, a qual ele preside, ampliar e fortalecer o trabalho que vem sendo desenvolvido em parceria com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul – FIERGS, em defesa de todo o setor produtivo gaúcho. “A ideia é potencializar o trabalho já realizado com a nossa Frente. A partir das demandas oriundas dos encontros regionais, identificar prioridades comuns em áreas como inovação, infraestrutura, competividade, tributos e desburocratização. Na sequência, pretendemos mapear ações existentes ou em andamento, buscando experiências e modelos industriais exitosos para elaborar propostas concretas e viáveis ao setor”, explicou.

A Comissão terá a tarefa de detalhar o diagnóstico e a realidade das ações em andamento dirigidas ao setor da indústria, nas diversas cadeias produtivas presentes na economia gaúcha, alertando para os riscos da desindustrialização em curso no país se agravar e piorar as nossas condições econômicas. “ Vamos aprofundar a pauta e fazer um conjunto de encaminhamentos que entendermos necessários por meio do trabalho e do debate na comissão, propondo ações de Governo e de Estado, com solidariedade entre os diferentes poderes, reafirmando a devida importância e a atenção necessária que precisamos manter de forma permanente com o setor industrial”, ponderou.