Associação Nacional dos Fiscais da Receita sob nova direção a partir de janeiro

O auditor fiscal e jornalista Vilson Antonio Romero, do Rio Grande do Sul, assume a Presidência da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP), a partir de 2 de janeiro de 2022. Ele substitui o mineiro Décio Bruno Lopes, que esteve à frente da entidade no período de agosto de 2019 a dezembro de 2021. A ANFIP, há quase 72 anos, é referência nacional e internacional nos estudos tributários, previdenciários e da Seguridade Social brasileira, e atua diretamente no Parlamento, fornecendo subsídios sobre os temas relacionados. Dentre os principais trabalhos publicados pela Associação estão o livro Análise da Seguridade Social, publicado anualmente; Reforma Tributária Necessária, com duas edições: diagnóstico e premissas e subsídios para o debate; e A Previdência Social e a Economia dos Municípios.

A gestão de Vilson Romero segue até dezembro de 2023 e conta ainda com mais 15 auditores fiscais, que irão exercer as vice-presidências da entidade. Romero é Auditor Fiscal aposentado, natural de Porto Alegre (RS). Bacharel em Administração Pública e de Empresas (Ufrgs) e em Jornalismo (PUCRS). É vice-presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), membro da Comissão de Liberdade de Imprensa da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), diretor do Dieese, conselheiro da Jusprev e coordenador da Frente RS em Defesa do Serviço Público.