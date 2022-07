Auxiliadora Predial: 91 anos de inovação

publicidade

A imobiliária porto-alegrense Auxiliadora Predial completou 91 anos neste mês de julho. Uma das empresas mais antigas do ramo no país, a Auxiliadora Predial atua não apenas em território gaúcho, mas também no litoral catarinense e no estado de São Paulo, principalmente no ABC Paulista, sob a marca Neon.

A tradição de uma empresa fundada em 1931 se mistura com a inovação, na vontade de permanecer no topo do mercado imobiliário, que surge para acompanhar as novas demandas dos clientes, sempre aliada à tecnologia. “Algo em que queremos focar para o futuro é a qualificação dos profissionais da empresa. A tecnologia é importante, facilita demais os processos, mas acreditamos que o principal é a qualificação dos profissionais.”, afirma o CEO Ingo Voelcker.

Realmente, é de se imaginar que uma empresa com tanta longevidade nunca tenha parado de inovar e atender as novas expectativas de um mercado dinâmico como o imobiliário. Neste mesmo sentido, a Auxiliadora Predial fechou uma parceria com a Foxter, outra imobiliária porto-alegrense, e a Loft, startup paulista, para lançar um marketplace de imóveis para venda e compra em Porto Alegre.“Vai ser um portal muito inspirado no que existe nos EUA. Muito amigável para o cliente e mais produtiva para os corretores”, relata Voelcker.

O CEO da Auxiliadora Predial visitou o Correio do Povo na tarde desta segunda-feira.