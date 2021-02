Badesul obtém lucro de R$ 13,1 milhões no ano de 2020

publicidade

O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, obteve um lucro líquido ao final de 2020 de R$ 13,1 milhões. O resultado, considerado ótimo, foi conquistado graças ao desempenho no segundo semestre, época em que a economia voltou a dar sinais de recuperação.

O saldo atual de operações ativas do Badesul é de R$ 2 bilhões. No decorrer do ano passado, foram aprovadas 196 novas operações de crédito no valor de R$ 477,6 milhões e desembolsados R$ 447,8 milhões tanto para o financiamento de novos investimentos na economia gaúcha quanto para a sustentação de investimentos antes apoiados, ao que se soma integralização de R$ 3,1 milhões em fundos de investimentos em participações.

“O ano de 2020 reafirma o compromisso do Badesul em relação ao seu propósito de promover o desenvolvimento no Rio Grande do Sul. O Badesul continua sempre presente para apoiar empresários dos mais diversos setores, produtores rurais e o setor público neste momento de superação em que vivemos em virtude da Covid-19”, afirma a presidente do Badesul, Jeanette Lontra.

O trabalho foi liderado pela presidente do Badesul, Jeanette Lontra, pelo vice-presidente, José Claudio dos Santos, pelo diretor Financeiro, Kalil Sehbe Neto e pelo diretor de Operações e Inovação, Flavio Lammel. O Patrimônio Líquido também obteve crescimentos sucessivos, R$ 708,8 milhões em 2018, R$ 732,9 milhões em 2019 e R$ 743 milhões em 2020.

Entre os destaques operacionais do Badesul em 2020, estão a dinamização de Economias de Cidades e Regiões, permitindo que investimentos atendessem o propósito de apoiar diversas regiões do Rio Grande do Sul.

Além disso, a agência promoveu a alavancagem da Infraestrutura Estadual. O Badesul desembolsou R$ 45 milhões voltados à realização de investimentos em infraestrutura de suporte ao desenvolvimento econômico do Estado. Foi realizado também um programa de Crowdfunding para startups, que tem o apoio do LAB de Inovação Financeira da ABDE, BID e CVM e do Pacto Alegre.

Pandemia

Durante a pandemia de Covid-19, o Badesul operou a Linha de Crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), exclusiva para micro e pequenas empresas que sofrem com a situação atual.

A agência ainda recebeu destaque em âmbito nacional ao ser homenageada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), atingindo a tercerira colocação na categoria “BNDES de Renegociação Emergencial: Operações Indiretas Automáticas”. O Badesul teve o reconhecimento como parceiro do BNDES que ampliou o alcance das soluções oferecidas pela instituição federal no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

O Badesul ainda trabalha para o crescimento do Turismo no Estado com a linha de financiamento Fungetur. Também são oferecidas ao setor público, a empresas privadas e a produtores rurais soluções financeiras de longo prazo.