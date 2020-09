Banrisul encaminha para sindicatos proposta de acordo coletivo com PDV

publicidade

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) encaminhou nesta segunda-feira uma proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) aos sindicatos que inclui o Plano de Desligamento Voluntário (PDV).

Segundo a instituição, o número de desligamentos dentro do programa será de até 1.500 empregados, com preferência para os aposentados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ou que sejam aptos para isso. Se o acordo for aprovado, as etapas seguintes do PDV serão implementadas pelo Banrisul.