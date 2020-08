Banrisul tem queda de 39,7% no lucro no primeiro semestre de 2020

publicidade

No primeiro semestre de 2020, o Banrisul obteve um lucro líquido de R$ 377,3 milhões, 39,7% menor do que o registrado no mesmo período no ano passado. Os resultados foram apresentados na manhã desta quarta-feira pelo presidente do banco, Cláudio Coutinho, que atribuiu a queda a uma série de fatores, entre eles, a crise provocada pela pandemia de coronavírus, principalmente no mês de abril.

“Abril foi um momento do mergulho mais profundo da paralisia da economia, e isso afeta a nós porque, se as empresas não faturam, se não vendem, também não descontam duplicata, não pegam financiamento. Toda cadeia econômica gira quando a economia gira”, explicou Coutinho. De acordo com ele, outros fatores que justificam o lucro inferior são a limitação dos juros do cheque especial, o aumento de 5% da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) a partir de janeiro, a queda das taxas nominais de juros e a inadimplência.

O patrimônio líquido do Banrisul chegou a R$ 8,2 milhões em junho deste ano, o que corresponde a um crescimento de R$ 696,7 milhões (9,3%) em 12 meses. Os ativos totais, por sua vez, aumentaram 9% em relação a junho do ano passado, o que representa um saldo de R$ 86,6 bilhões. Esse crescimento se deu em função, principalmente, do aumento na captação de depósitos. Foram R$ 75,3 bilhões captados e administrados em junho de 2020, 8,6% a mais do que em junho de 2019.

A carteira de crédito da instituição teve saldo de R$ 36 bilhões em junho deste ano, um acréscimo de 5% - R$ 1,7 bilhão – no período de 12 meses. O resultado se deu, principalmente, do crescimento de R$ 1,2 bilhão (4,7%) da carteira comercial em um ano, atingindo saldo de R$ 27,3 bilhões.

De acordo com a instituição, ações vêm sendo adotadas para auxiliar na manutenção da atividade econômica, como disponibilização de crédito pré-aprovado para pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas; aumento de forma automática do limite do Banricompras, possibilitando mais poder aquisitivo para realização do pagamento de suas compras; e limite extra para as micro, pequenas e médias empresas que já tomaram os seus limites de crédito. O entendimento é de que, como banco público, o Banrisul deve ter atuação importante na oferta de crédito.

Durante a divulgação dos dados, o presidente também destacou a qualidade da experiência digital promovida para os clientes do Banrisul. No primeiro semestre deste ano, os canais digitais do banco representavam 62,5% das operações realizadas, enquanto que, no mesmo período no ano passado, tratava-se de 53,7%. No primeiro semestre de 2020, os canais de Internet Banking e Mobile Banking registraram 70,6 milhões de acessos, 37,6% a mais que no primeiro semestre de 2019. Ao todo, as operações nesses canais tiveram incremento de 9,5% - a quantidade de transações foi 22,1% maior e o volume transacionado, 1,9%.