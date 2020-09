Beneficiários do Bolsa Família começam a receber auxílio de R$ 300 no dia 17

publicidade

Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber as novas parcelas do auxílio emergencial de R$ 300 na próxima quinta-feira. Esse grupo segue o calendário regular de pagamento do programa, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com final do NIS (Número de Identificação Social).

Serão beneficiadas na próxima quinta 1,9 milhão de pessoas que fazem parte do programa e que tenham o NIS com final 1. O pagamento segue até o dia 30, com aqueles que têm o NIS final 0.

O governo federal anunciou a prorrogação do auxílio com mais quatro parcelas de valor menor, de R$ 300 cada uma. As cinco primeiras parcelas foram de R$ 600 cada, e de R$ 1.200, para mães chefes de família.

Com a redução do valor, o número de beneficiados do Bolsa Família que recebem o auxílio emergencial pode mudar. Caso a soma dos benefícios recebidos for igual ou maior do que o auxílio emergencial residual, a pessoa receberá só o valor do programa.

O pagamento das novas parcelas para os demais grupos ainda não foi definido pelo Ministério da Cidadania, mas deverá ser incluído no calendário organizado por ciclos de crédito em conta digital e saques em espécie até o final do ano. Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período de acordo com o mês de nascimento.

O pagamento é feito primeiro por débito na conta digital que pode ser movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele é possível pagar boletos e fazer compras na internet e nas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.

Já para o Bolsa Família o recebimento do auxílio é feito da mesma forma que o benefício regular, utilizando o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, ou por crédito na conta Caixa Fácil.

O auxílio foi criado para a população de baixa renda e trabalhadores informais enfrentarem a crise provocada pela pandemia de coronavírus. De três parcelas, passou para cinco de R$ 600 cada. Agora mais quatro de R$ 300 até dezembro. O benefício já foi pago a 67,2 milhões de pessoas, num total de R$ 192 bilhões.

Calendário da 6ª parcela ao Bolsa Família

NIS final 1 - 17 de setembro

NIS final 2 - 18 de setembro

NIS final 3 - 21 de setembro

NIS final 4 - 22 de setembro

NIS final 5 - 23 de setembro

NIS final 6 - 24 de setembro

NIS final 7 - 25 de setembro

NIS final 8 - 28 de setembro

NIS final 9 - 29 de setembro

NIS final 0 - 30 de setembro