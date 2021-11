Black Total inicia nesta segunda-feira, com descontos de até 70%

publicidade

O Shopping Total inova e lança uma semana inteira com promoções inspiradas na Black Friday, com ofertas que chegam a 70% de desconto. No ano passado, o Total foi precursor ao incentivar as vendas pelo WhatsApp. Agora, a grande novidade é um encarte digital para o período da Black Total, que acontece de 22 a 26 de novembro. São dezenas de produtos, reunindo diversos segmentos: de roupas a calçados, de doces a lanches. Artigos de decoração, acessórios, brinquedos, óculos de sol, perfumes e eletrônicos também estão no material. No encarte, o cliente ainda terá acesso a malas de viagem, bolsas e mochilas. Também estão disponíveis calças jeans, vestidos, chapéus e rasteirinhas.

O encarte da Black Total também é uma ótima opção para antecipar as compras de Natal. Até porque as notas fiscais deste período já vão valer para a campanha natalina do Shopping, a “Feliz Total”. A cada R$ 250,00 em compras, o cliente que cadastrar suas notas fiscais na promoção ganhará um cupom para concorrer a sorteios de R$ 500,00, de hora em hora, de 1º a 24 de dezembro. Mas quem comprar de 26 a 31 de dezembro ainda pode concorrer ao carro. O grande sorteio será no dia 2 de janeiro, para a entrega de um Jeep Renegade STD 1.8. Importante: os cupons sorteados voltam à urna para uma nova chance.