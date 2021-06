Bolsa Família: beneficiários com NIS final 4 recebem 3ª parcela

publicidade

A Caixa Econômica Federal deposita nesta terça-feira a terceira parcela do novo auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 4. Os recursos já podem ser sacados ou movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de boletos, compras pela internet e em estabelecimentos comerciais.

Os pagamentos para o grupo seguem o calendário regular do programa assistencial, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com final do NIS. Neste mês o cronograma de repasses começou na última quinta-feira e vai até 30 de junho.

De acordo com o Ministério da Cidadania, que é órgão responsável pelo pagamento assistencial, o valor da folha de pagamento do auxílio emergencial para o publico do Bolsa Família em maio é de R$ 2,92 bilhões, menos do que os R$ 2,95 bilhões pagos em maio.

Neste mês, 9,77 milhões de famílias serão contemplados com o auxílio - em maio, o número foi de 9,68 milhões e, em abril, passou dos 10 milhões.

A maior parte (mais de 50%) é composta por mulheres chefes de famílias, que receberão R$ 375 cada. Em seguida (33,4% da folha) vêm os beneficiários que receberão o valor padrão de R$ 250. Outros 15,7% são de pessoas que vivem sozinhas, e cada uma receberá R$ 150.

Além disso, outras 5,13 milhões de famílias não foram consideradas elegíveis ao auxílio emergencial e continuarão a receber o benefício usual do Bolsa Família. Nesse caso, o valor total da folha de pagamento é de R$ 1,2 bilhão.

Portanto, ao todo, 14,69 milhões de famílias serão beneficiadas pelos recursos do governo federal neste mês.

Terceiro ciclo

Ainda na agenda oficial desta terça, os trabalhadores informais inscritos no CadÚnico ou no aplicativo da Caixa e nascidos em abril recebem a terceira parcela do auxílio.

Além disso, os beneficiários que não receberam a parcela neste mês têm até hoje para apresentar um recurso para retornar ao sistema de pagamentos. Vale ressaltar que o cronograma não é válido para o público do Bolsa Família.

Contemplados

Até maio, o benefício contemplava cerca de 39,1 milhões de brasileiros, menos do que os 45,6 milhões estimados inicialmente. Os dados são atualizados pelo Ministério da Cidadania com informações da Secretaria Nacional do Cadastro Único e da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania.

Dentro desse total de elegíveis, 23,8 milhões foram selecionados via aplicativos e meios digitais; cerca de 10 milhões estão incluídos no Bolsa Família e outros 5,2 milhões no Cadastro Único (exceto Bolsa Família).

O valor investido nos repasses até agora chegou R$ 26,5 bilhões. O orçamento aprovado para o pagamento do auxílio emergencial 2021 pelo Congresso Nacional é de R$ 44 bilhões.

A nova rodada de repasses começou em abril e terminará em julho, e cada uma das quatro cotas terá valor médio de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. Mas o governo federal já admite prorrogar por mais três parcelas, com os mesmos valores, até que seja definido um novo programa para substituir o Bolsa Família.

• Confira o calendário da terceira parcela do Bolsa Família:

NIS Final 1 - 17 de junho

NIS Final 2 - 18 de junho

NIS Final 3 - 21 de junho

NIS Final 4 - 22 de junho

NIS Final 5 - 23 de junho

NIS Final 6 - 24 de junho

NIS Final 7 - 25 de junho

NIS Final 8 - 28 de junho

NIS Final 9 - 29 de junho

NIS Final 0 - 30 de junho

