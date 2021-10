Bolsonaro aprova resolução que define preço de energia em Angra 3

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro aprovou a resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que estabelece as diretrizes para a definição do preço da energia elétrica produzida na usina termelétrica nuclear Angra 3, da Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras. O conselho, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, havia acolhido a medida na última quarta-feira (22).

A aprovação da resolução é uma medida necessária para a continuidade do processo de conclusão e exploração da termelétrica no estado do Rio de Janeiro, informou a pasta de Minas e Energia.

O documento prevê que o preço da energia elétrica produzida por Angra 3 será resultante de estudos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Para a definição dos valores, será preciso verificar a viabilidade econômico-financeira do empreendimento.

