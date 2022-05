Bolsonaro diz que Brasil é um dos países que menos sofre com inflação

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou a 10ª Edição da Feira Nacional da Bananicultura, em Pariquera-Açu, cidade localizada no Vale do Ribeira, em São Paulo. No evento, o chefe do Executivo reconheceu a alta da inflação no país, que superou 12% e é a maior dos últimos 19 anos, mas argumentou que o fenômeno é registrado mundialmente e que o Brasil "é um dos países que menos está sofrendo com essa questão".

"[A alta da] inflação [está] generalizada no mundo todo, e o Brasil é um país que está tendo inflação, aumento de combustíveis. Sei disso e assumo a minha responsabilidade. Mas isso se faz presente no mundo todo. O Brasil, nesse quesito, é um dos países que menos está sofrendo com a questão da inflação. Trabalhamos duro nessa questão", afirmou.

Puxada pelo valor dos alimentos e dos combustíveis, a inflação oficial no Brasil alcançou 12,13% no acumulado dos últimos 12 meses. Trata-se do maior nível para o período de um ano desde outubro de 2003, quando o índice apresentou alta de 13,98%. Os dados do IPCA foram divulgados na última quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e apontam para o oitavo mês seguido do indicador acima dos dois dígitos. Entre os vilões, aparecem a cenoura (+178%), o tomate (+103,3%) e a abobrinha (+103%), que mais do que dobraram de preço.

O evento da Feira Nacional da Bananicultura, que começou na terça-feira e se encerra nesta quinta-feira, conta com visitas técnicas, exposições, palestras, artesanato e mostra de tratores. Participou da cerimônia o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, pré-candidato pelo Republicanos ao Governo de São Paulo. Levantamento espontâneo feito pelo Paraná Pesquisas mostra o bolsonarista em primeiro lugar para o cargo. Na pesquisa estimulada, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) é o líder das intenções de votos.

Mais cedo, antes da feira da banana, Bolsonaro participou de uma motociata em Pariquera-Açu. Um vídeo do momento foi publicado nas redes sociais pelo tenente Mosart Aragão, assessor especial do presidente.

