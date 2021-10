Braskem Week encerra primeira edição com quase 10 mil acessos

publicidade

A primeira edição da Braskem Week, realizada entre os dias 5 e 7 de outubro, contou com quase 10 mil acessos nos dias de evento. A feira teve como foco principal a apresentação de soluções sustentáveis e inovadoras da química e do plástico da Braskem para diferentes setores, como agronegócio, embalagens, construção civil, automotivo, entre outros.

Com formato 100% digital, a Braskem Week foi realizada em um site, em três idiomas (português, inglês e espanhol), que simulava um ambiente tradicional para eventos, composta por estandes com diversos conteúdos e espaço para atendimento individual, feito por especialistas das áreas técnicas e comerciais da companhia. Durante a feira, os visitantes puderam navegar pelos espaços da Braskem Week de forma independente, como se estivessem em um evento de negócios presencial.

Além disso, mais de 3 mil participantes puderam acompanhar palestras ao vivo sobre assuntos variados que envolvem o plástico, a química e a sociedade, entre eles, economia circular, design para circularidade de embalagens, desenvolvimento sustentável, diversidade nas empresas, soluções renováveis e Marco Legal do Saneamento.

“A Braskem Week foi desenvolvida como uma oportunidade de promover sinergia entre os variados segmentos de negócios onde atuamos e, ao mesmo tempo, mostrar toda a nossa capacidade de desenvolver soluções inovadoras, sustentáveis e customizadas de acordo com as necessidades dos nossos clientes”, explica Roberto Simões, CEO da Braskem.

Segundo Edison Terra, vice-presidente da Unidade de Olefinas & Poliolefinas na América do Sul, o resultado do evento excedeu as expectativas. “Foi um sucesso. Ficamos muito felizes em saber que a primeira edição da Braskem Week, um evento inédito do qual a Braskem é inteiramente proprietária, atingiu seu objetivo reunindo diversos players do mercado, assim como outros interessados pelo segmento onde atuamos, e gerando conhecimento e discussão sobre os temas atuais que giram em torno da sustentabilidade e mostrando ao mercado todo o diferencial dos negócios da nossa empresa”, declara.

Para Isabel Figueiredo, vice-presidente de Vinílicos e Especialidades, “a Braskem Week foi também uma oportunidade de reforçarmos aos nossos públicos o compromisso da Braskem com o desenvolvimento sustentável, por meio da química e do plástico, além de incentivá-los e engajá-los com relação ao uso de soluções renováveis e à economia circular”.

Participação intensa do público nas palestras

As palestras promovidas ao vivo durante a Braskem Week contaram com a presença de um público diverso, desde empresas a universitários que buscavam conhecer mais sobre a companhia e soluções sustentáveis para a indústria. Ao todo, mais de três mil visitantes assistiram às apresentações, interagindo e trazendo novos pontos de discussão para junto dos palestrantes.

No primeiro dia de evento foi discutido “O Valor da Diversidade Dentro das Organizações”, palestra ministrada por Ricardo Salles, da Mais Diversidade. Na sequência, Jorge Soto, Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, realizou a apresentação sobre a “Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da Braskem” e, depois dele, Yuri Tomina, Gerente de Desenvolvimento de Mercado e Polietileno Renovável da Braskem, falou sobre “Design para a Circularidade de Embalagens”.

No dia seguinte, o economista ambiental convidado pela Braskem, Pavan Sukhdev, realizou o debate sobre “Economia e Sustentabilidade”. Na mesma data, Fabiana Quiroga, Diretora de Economia Circular da Braskem, ministrou a palestra sobre “A Trajetória da Braskem em Economia Circular: Soluções e Desafios”, seguida por Éverton Van Dal, Líder de Desenvolvimento de Negócios Químicos e Renováveis da Braskem, que trouxe para debate as “Soluções Renováveis para o Mercado de PET e Poliésteres”.

No último dia, Édison Carlos, Presidente Executivo do Instituto Trata Brasil, foi convidado para falar sobre os “Desafios e Oportunidades do Saneamento Básico, Após o Novo Marco Legal”; Luiz Alberto Falcon, responsável pela plataforma de Reciclagem Química da Braskem, e Éverton Van Dal ministraram a palestra sobre “Alternativas para um Futuro mais Circular: O Desenvolvimento de Novas Tecnologias de Reciclagem, Renováveis e Balanço de Massa”, enquanto Ana Paiva, especialista de Desenvolvimento de Mercado da Braskem, e Natália Gava, Engenheira de Aplicação da Braskem, abordaram sobre “Irrigação: Overview do Mercado e Portfólio Braskem”.

Durante os próximos três meses, as palestras e os demais conteúdos estarão disponíveis na plataforma da Braskem Week para aqueles que tiverem interesse em assistir. Para isso, basta se cadastrar e clicar na opção “Auditório” no site.