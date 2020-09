Cônsul-geral de Israel fala em live sobre o "país da inovação"

publicidade

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL/RS) e Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS) promoveram na quinta-feira uma live com o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi. O encontro virtual considerado histórico tratou sobre como a nação israelense se tornou o “país da inovação”. A conversa foi mediada pelos presidentes das entidades, respectivamente, Vitor Augusto Koch e Sebastian Watenberg.

Alon Lavi é responsável pelas relações bilaterais entre Israel e os Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul nos âmbitos político, econômico, acadêmico e cultural. “Israel tem o que muitos países não têm, incluindo o Brasil: a necessidade. Falta muita coisa, como água natural, por exemplo. Dois terços do país é um deserto”, lembrou o cônsul.

A escassez em muitos âmbitos resultou na criação de soluções aos desafios, segundo Lavi. “Os israelenses não têm medo de cometer erros. Gostamos de tentar e tentar”, explica. Entre as criações daquele país, disseminadas pelo mundo, destacados pelo cônsul, estão o tomate-cereja, a tecnologia do USB e o sistema de irrigação por gotejamento na agricultura.

A aposta na educação e repasse de boa parte do PIB israelense em projetos de inovação ajudam a explicar o sucesso do país no segmento, segundo Lavi. “O governo coloca dinheiro e corre riscos junto com o setor privado. Não produzimos automóveis ou aviões, mas criamos tecnologias, sempre prontos para o próximo desafio”, lembra.

O cônsul-geral falou sobre as relações entre Brasil e Israel. “Às vezes, acordos parecem metafóricos, mas são concretos. Agora, com o escritório comercial em Jerusalém, tem a quem chamar em Israel para ajudar a exportar daqui para lá e, também, há fundos de investimentos pra novas tecnologias desenvolvidas entre empresas dos dois países”, contou.

Parceiras em ações que buscam levar conhecimento sobre a cultura de inovação aos lojistas gaúchos, a FCDL-RS e a FIRS projetam, para o primeiro semestre de 2021, a realização de uma missão empresarial a Israel, com visitas em avançados centros tecnológicos voltados ao varejo em cidades como Tel Aviv e Jerusalém.