Cadeira e marmita viram itens básicos de madrugadores da Black Friday em Porto Alegre

Cadeira, marmita e proteção contra a chuva. Esses foram os itens básicos usados para quem decidiu madrugar para aproveitar os melhores preços da Black Friday no Shopping Iguatemi, na zona Norte de Porto Alegre. Foi o caso de José Leandro, de 53 anos, e sua família. Acompanhado das sobrinhas e das primas, ele aproveitou uma iniciativa do estabelecimento que ofereceu 500 vouchers com preços de R$ 200 a R$ 1.000 para adquirir produtos.

"Madrugamos e enfrentamos a chuva. A compra agora é um presente antecipado pra mim. Foi uma experiência muito bacana", disse Leandro em entrevista à Rádio Guaíba na manhã desta sexta-feira.

Muitas pessoas vieram até de outras cidades, como Canoas e Guaíba, em busca de um "cheque em banco" do shopping. Há quem trouxe marmita e barraca, mas apareceram até colchões e cobertores para enfrentar duas noites nas filas que bateram 1.000 pessoas. @RdGuaibaOficial pic.twitter.com/3VOUzUyt76 — Ana Aguiar (@AnaOAguiar) November 26, 2021

Quem "madrugou" na fila para conseguir um voucher do Shopping Iguatemi, já aproveitou a abertura dos portões para fazer as suas primeiras pesquisas nas lojas. Muitas pessoas visitaram de 3/4 lojas do mesmo setor de interesse de compra até "gastar" o voucher🎫@RdGuaibaOficial pic.twitter.com/0eHYFm2JeZ — Ana Aguiar (@AnaOAguiar) November 26, 2021

Nas imediações do Iguatemi, as filas começaram ainda na quarta-feira, quando grupos de pessoas se reuniram em uma das calçadas do shopping para ter chance de serem os primeiros a entrarem nas lojas. O desafio será encontrar os melhores preços para os produtos desejados.

Jefferson, um funcionário de uma loja de tecnologia, afirmou que a expectativa é ter um grande resultado com as vendas. "A nossa loja antecipou a Black Friday justamente para evitar as aglomerações de pessoas. A iniciativa do shopping foi muito boa e a gente entende que os eletroeletrônicos serão os mais procurados. Estamos prontos para receber os nossos clientes e a nossa expectativa é fazer R$ 250 mil hoje", disse. Caixas de som, fones bluetooth e celulares são alguns dos itens mais procurados.

Com informações da repórter Ana Aguiar