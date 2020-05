Caixa abrirá sábado para saque da segunda parcela do auxílio de R$ 600

publicidade

A Caixa vai abrir 2.213 agências no país neste sábado (30), das 8h às 12h, para o início do calendário de saque da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Ao todo serão pagos de acordo com a data de nascimento cerca de 30 milhões de trabalhadores informais que receberam a primeira parcela até 30 de abril.

Neste sábado, 2,5 milhões nascidos em janeiro poderá fazer o resgate em dinheiro. Na segunda-feira (1º), continua o pagamento para os nascidos em fevereiro.

A partir desta data, também será possível a transferência do benefício para contas da Caixa ou de outros bancos. Para evitar aglomeração e filas nas agências, esse grupo já teve o valor depositado na conta poupança digital desde o dia 20 de maio. Agora terá a possibilidadede sacar em dinheiro.

Mas por meio do aplicativo Caixa Tem é possível pagar contas de água, luz, telefone e boletos, além de fazer compras de alimentos, roupas ou medicamentos pela internet. E também pagar por meio de QR code, aproximando o celular das maquininhas.

Calendário do saque da segunda parcela

Sábado (30) - nascidos em janeiro

Segunda-feira (1º) - nascidos em fevereiro

Terça-feira (2) - nascidos em março

Quarta-feira (3) - nascidos em abril

Quinta-feira (4) - nascidos em maio

Sexta-feira (5) - nascidos em junho

Sábado (6) - nascidos em julho

Segunda-feira (8) - nascidos em agosto

Terça-feira (9) - nascidos em setembro

Quarta-feira (10) - nascidos em outubro

Sexta-feira (12) - nascidos em novembro

Sábado (13) - nascidos em dezembro

Outros calendários

Nesta sexta-feira (29), termina o pagamento da segunda parcela aos beneficiários do Auxílio Emergencial que integram o Bolsa Família, contemplando 9,5 milhões de beneficiários. Além do pagamento da primeira parcela aos 8,3 milhões de pessoas que ainda não tinham recebido o recurso, totalizando R$ 5,3 bilhões. Mesmo após o encerramento desses calendários, os valores do auxílio continuarão disponíveis para recebimento.

Horário de chegada às agências

O banco afirma que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento, de 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente.

Antes de ir a uma agência, os clientes devem consultar na internet as unidades que estarão abertas em sua localidade.