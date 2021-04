Caixa antecipa calendário de saques do auxílio emergencial

publicidade

A Caixa vai antecipar o calendário de saques do auxílio emergencial. O anúncio foi feito pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, durante live com o presidente Jair Bolsonaro na noite desta quinta-feira (15).

Os saques e transferências da primeira parcela do benefício foram antecipados em duas semanas dentro do calendário do ciclo 1 de pagamento. Em vez de começar em 4 maio, agora será em 30 de abril.

"Logo após a lives, no site auxilio.caixa.gov.br, nós teremos todo o calendário. Mas [a mudança] chega a antecipar em duas semanas e, já neste mês agora, no dia 30 de abril, a gente já começa a realizar também os pagamentos, ou seja, permitir o saque nas lotéricas e nos ATMs [caixas eletrônicos], que era só em maio", afirmou Guimarães.

O pagamento da nova rodada do benefício começou em 6 de abril. O calendário de repasses da primeira parcela segue até o dia 30 deste mês. Primeiro é feito o débito em conta digital, em que o beneficiário pode movimentar pelo aplicativo Caixa Tem. Em seguida, começa o de saques e transferências. A estimativa é de as quatro parcelas do auxílio emergencial chegue a um total de 40 milhões de famílias.

Até agora, já foram contemplados os nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio dos cadastrados pela Caixa e pelo CadÚnico, num total de 11,88 milhões de famílias e com um repasse de R$ 2,46 bilhões.

Nesta sexta-feira (16), começa o pagamento para os integrantes do Bolsa Família. No domingo, será a vez dos nascidos em junho.

Veja o novo calendário de saques do ciclo 1

30 de abril - nascidos em janeiro

3 de maio - nascidos em fevereiro

4 de maio - nascidos em março

5 de maio - nascidos em abril

6 de maio - nascidos em maio

7 de maio - nascidos em junho

10 de maio - nascidos em julho

11 de maio - nascidos em agosto

12 de maio - nascidos em setembro

13 de maio - nascidos em outubro

14 de maio - nascidos em novembro

15 de maio - nascidos em dezembro