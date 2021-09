Caixa deposita 6ª parcela do auxílio emergencial

publicidade

O pagamento da 6ª e penúltima parcela do auxílio emergencial será feito nesta quarta-feira para os trabalhadores informais nascidos em fevereiro, cadastrados pelo CadÚnico ou pelo site e app da Caixa. Para o grupo do Bolsa Família, recebem aqueles com o final 4 do NIS (Número de Identificação Social).

Os trabalhadores informais terão o valor primeiro depositado na conta digital e, depois, liberado para saque somente em 5 de outubro. Mas o valor depositado por ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e compras

As transferências da sexta parcela vão até 3 de outubro, enquanto os saques serão realizados de 4 a 19 de outubro. Já o pagamento da sétima e última parcela vai de 20 a 31 de outubro, com saques no período de 1 a 19 de novembro.

Os integrantes do Bolsa Família recebem o auxílio emergencial conforme o calendário habitual do programa, de acordo com o número final do NIS. O calendário começou na sexta-feria e vai até o dia 30, para quem tem final 0 do NIS.

Neste mês, 9,4 milhões que fazem parte do Bolsa Família serão beneficiados com o auxílio emergencial 2021. Para esse grupo, o valor total da folha de pagamentos é de mais de R$ 2,83 bilhões, com benefício médio de R$ 306,67.

Auxílio Brasil

Neste ano, a rodada de pagamentos, durante sete meses, tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil: as famílias, em geral, recebem R$ 250; mulheres chefes de família têm direito a R$ 375; e pessoas que moram sozinhas, R$ 150.

O programa se encerraria com a quarta parcela, depositada em julho e sacada em agosto, mas foi prorrogado até outubro. O gasto do governo federal com o pagamento das cinco primeiras parcelas já superou R$ 40 bilhões. Nesta etapa, foram beneficiadas 35,5 milhões de pessoas, sendo 26,1 milhões inscritas pelo CadÚnico e aplicativo da Caixa, e 9,4 milhões do Bolsa Família.

O benefício será pago até outubro, com a 7ª e última parcela. A intenção do governo federal é, a partir de novembro, começar o pagamento do programa Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família, com valor maior e com mais beneficiados.

Para isso, aumentou a alíquota do IOF (Imposto de Operações Financeiras) até dezembro, para poder bancar com os custos do novo programa. No próximo ano, a ideia é que o Auxílio Brasil seja financiado com a arrecadação da tributação de lucros e dividendos prevista no projeto do Imposto de Renda com alíquota de 15%.

Veja o calendário das duas últimas parcelas

6ª parcela (depósito na Poupança Social Digital)

Nascidos em janeiro: 21/9

Nascidos em fevereiro: 22/9

Nascidos em março: 23/9

Nascidos em abril: 24/9

Nascidos em maio: 25/9

Nascidos em junho: 26/9

Nascidos em julho: 28/9

Nascidos em agosto: 29/9

Nascidos em setembro: 30/9

Nascidos em outubro: 1º/10

Nascidos em novembro: 2/10

Nascidos em dezembro: 3/10

Saque em dinheiro nas lotéricas e caixas eletrônicos

Nascidos em janeiro: 4/10

Nascidos em fevereiro e março: 5/10

Nascidos em abril: 6/10

Nascidos em maio: 8/10

Nascidos em junho: 11/10

Nascidos em julho: 13/10

Nascidos em agosto: 14/10

Nascidos em setembro: 15/10

Nascidos em outubro: 18/10

Nascidos em novembro e dezembro: 19/10

7ª parcela (depósito na Poupança Social Digital)

Nascidos em janeiro: 20/10

Nascidos em fevereiro: 21/10

Nascidos em março: 22/10

Nascidos em abril: 23/10

Nascidos em maio: 23/10

Nascidos em junho: 26/10

Nascidos em julho: 27/10

Nascidos em agosto: 28/10

Nascidos em setembro: 29/10

Nascidos em outubro: 30/10

Nascidos em novembro: 30/10

Nascidos em dezembro: 31/10

Saque em dinheiro nas lotéricas e caixas eletrônicos

Nascidos em janeiro: 1º/11

Nascidos em fevereiro: 3/11

Nascidos em março: 4/11

Nascidos em abril: 5/11

Nascidos em maio: 9/11

Nascidos em junho: 10/11

Nascidos em julho: 11/11

Nascidos em agosto: 12/11

Nascidos em setembro: 16/11

Nascidos em outubro: 17/11

Nascidos em novembro: 18/11

Nascidos em dezembro: 19/11

Calendário para o Bolsa Família

6ª parcela

Final do NIS 1: 17/9

Final do NIS 2: 20/9

Final do NIS 3: 21/9

Final do NIS 4: 22/9

Final do NIS 5: 23/9

Final do NIS 6: 24/9

Final do NIS 7: 27/9

Final do NIS 8: 28/9

Final do NIS 9: 39/9

Final do NIS 0: 30/9

7ª parcela

Final do NIS 1: 18/10

Final do NIS 2: 19/10

Final do NIS 3: 20/10

Final do NIS 4: 21/10

Final do NIS 5: 22/10

Final do NIS 6: 25/10

Final do NIS 7: 26/10

Final do NIS 8: 27/10

Final do NIS 9: 28/10

Final do NIS 0: 29/10