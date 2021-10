Caixa libera saque da 6ª parcela do auxílio aos nascidos em setembro

publicidade

A sexta e penúltima parcela do auxílio emergencial pode ser sacada em espécie a partir desta sexta-feira (15) pelos trabalhadores informais nascidos em setembro. Os recursos haviam sido depositados em conta digital para o grupo no último dia 30 de setembro. Até então, o valor depositado na conta poupança digital apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas essenciais, boletos e realização de compras.

Além disso, os beneficiários também podem fazer transferências instantâneas entre bancos via Pix (exceto para contas de mesma titularidade). O calendário de saque segue até a próxima terça-feira (19), para nascidos em novembro e dezembro. No dia seguinte (20), começa o pagamento em depósito da sétima e última parcela começará no dia 20, que vai até 31 de outubro, com resgate em dinheiro no período de 1º a 19 de novembro.

Os integrantes do Bolsa Família recebem o auxílio conforme o calendário habitual do programa. A sétima e última parcela será paga de 18 a 29 de outubro.

Veja Também

Aplicativo

Para realizar o resgate em dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado para saque em dinheiro nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Prorrogação

O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender a população de baixa renda afetada pela pandemia. Neste ano, a nova rodada de pagamentos, durante sete meses, tem parcela com valor médio de R$ 250, mas mães chefes de família recebem R$ 375 e pessoas que moram sozinhas, R$ 150.

O programa se encerraria com a quarta parcela, depositada em julho e sacada em agosto, mas foi prorrogado até outubro, com os mesmos valores para o benefício. Em novembro, os beneficiários mais vulneráveis devem começar a receber o Auxílio Brasil, programa idealizado pelo governo Bolsonaro para substituir o Bolsa Família.

Veja quem recebe nas próximas datas

Saque da 6ª parcela

Nascidos em janeiro: 4/10

Nascidos em fevereiro e março: 5/10

Nascidos em abril: 6/10

Nascidos em maio: 8/10

Nascidos em junho: 11/10

Nascidos em julho: 13/10

Nascidos em agosto: 14/10

Nascidos em setembro: 15/10

Nascidos em outubro: 18/10

Nascidos em novembro e dezembro: 19/10

Depósito da 7ª parcela

Nascidos em janeiro: 20/10

Nascidos em fevereiro: 21/10

Nascidos em março: 22/10

Nascidos em abril: 23/10

Nascidos em maio: 23/10

Nascidos em junho: 26/10

Nascidos em julho: 27/10

Nascidos em agosto: 28/10

Nascidos em setembro: 29/10

Nascidos em outubro: 30/10

Nascidos em novembro: 30/10

Nascidos em dezembro: 31/10

Saque da 7ª parcela

Nascidos em janeiro: 1º/11

Nascidos em fevereiro: 3/11

Nascidos em março: 4/11

Nascidos em abril: 5/11

Nascidos em maio: 9/11

Nascidos em junho: 10/11

Nascidos em julho: 11/11

Nascidos em agosto: 12/11

Nascidos em setembro: 16/11

Nascidos em outubro: 17/11

Nascidos em novembro: 18/11

Nascidos em dezembro: 19/11

7ª parcela para o Bolsa Família

Final do NIS 1: 18/10

Final do NIS 2: 19/10

Final do NIS 3: 20/10

Final do NIS 4: 21/10

Final do NIS 5: 22/10

Final do NIS 6: 25/10

Final do NIS 7: 26/10

Final do NIS 8: 27/10

Final do NIS 9: 28/10

Final do NIS 0: 29/10