Caixa paga hoje 3ª parcela do auxílio a 1,9 milhão do Bolsa Família

A Caixa paga hoje a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários do Bolsa Família. Nesta sexta-feira (19), vão receber o pagamento 1,9 milhão de pessoas que fazem parte do program cujo último dígito do NIS é igual a 3. O calendário segue até 30 de junho.

Para os demais grupos de cadastrados pelo aplicativo e site do banco ou pelo CadÚnico, o governo federal e a Caixa ainda não divulgaram o calendário da 3ª parcela. A Caixa concluiu no sábado (13) o saque da segunda parcela aos que receberam a primeira até 30 de abril. Para os que receberam após essa data também ainda não foi definido o calendário da segunda parcela.

Segundo o banco, já foram pagos R$ 81,3 bilhões a 63,5 milhões de beneficiários inscritos por meio do Cadastro Único, do Programa Bolsa Família, ou pelo site e pelos aplicativos da Caixa.

Calendário da terceira parcela para o Bolsa Família

Quarta-feira (17) - NIS final 1

Quinta-feira (18) - NIS final 2

Sexta-feira (19) - NIS final 3

Segunda-feira (22) - NIS final 4

Terça-feira (23) - NIS final 5

Quarta-feira (24) - NIS final 6

Quinta-feira (25) - NIS final 7

Sexta-feira (26) - NIS final 8

Segunda-feira (29) - NIS final 9

Terça-feira (30) - NIS final 0