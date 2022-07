Caixa pagou reformas na casa onde mora Pedro Guimarães

publicidade

A Caixa Econômica Federal pagou reformas na mansão onde mora o ex-presidente do banco Pedro Guimarães, em Brasília. Ele foi demitido em meio a acusações de assédio sexual contra funcionárias durante viagens a trabalho. As obras ocorreram em julho de 2020.

As reformas foram realizadas pela EMIBM Engenharia, contratada para prestar serviços a Caixa. O valor da obra estaria orçado em torno de R$ 50 mil, de acordo com informações publicadas por um jornal.

A nova presidente do banco público, Daniella Marques, confirmou as informações durante coletiva de imprensa na sede da empresa na capital federal. De acordo com a executiva, as obras foram autorizadas e fazem parte de investimentos em segurança. Ela disse que haverá apuração se houver ilegalidades.

A mansão é alugada por Pedro, após ele deixar um apartamento mantido pelo banco em um hotel de luxo. A residência está localizada no Lago Sul, uma das regiões mais caras de Brasília e tem, entre outros espaços, um campo de futebol.

