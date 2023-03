Caixa sorteia as seis dezenas da Mega-Sena do concurso 2.577: veja números

publicidade

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (25) as seis dezenas do concurso 2.577 da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 12 - 18 - 22 - 31 - 44- 50.

A promessa é de pagar R$ 63 milhões ao apostador que cravar sozinho as seis dezenas reveladas pela loteria.

Se levar sozinho o prêmio principal do concurso, o apostador poderá aplicar toda a bolada na poupança e receber mais de R$ 460 mil de rendimento no primeiro mês. O ganho ainda poderá ser impulsionado com investimentos mais rentáveis, com a mesma segurança da caderneta.

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Quem quiser concorrer ao prêmio pelo site das Loterias Caixa terá de desembolsar pelo menos R$ 30.