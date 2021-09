Caminhão da Caixa promove negociação de dívidas no Centro de Porto Alegre

publicidade

O caminhão-agência da Caixa Econômica Federal começou, nesta terça-feira, o atendimento na Praça da Alfândega para oferecer as condições especiais da ação Você no Azul 2021. A unidade móvel permanecerá até 1° de outubro, sempre das 9h às 17h, na Rua 7 de Setembro, 1001, no Centro Histórico, junto ao prédio da Agência da Caixa. A ação é voltada para liquidação de dívidas em atraso elegíveis de contratos comerciais para pessoas físicas e jurídicas.

O superintendente de Rede da Caixa em Porto Alegre, Ricardo Troglio, destaca que os descontos para quitação à vista de contratos comerciais podem chegar a até 90% do valor da dívida. “Esse desconto vai depender do quê? Do tipo de crédito que ele tem, quanto tempo está em atraso, ou seja, a condição daquele contrato”, explica.

No caminhão, os clientes têm acesso a todo o atendimento necessário para pagar ou regularizar suas dívidas. Troglio observa que a unidade móvel oferece atendimento especializado. O cliente só precisa levar um documento com foto e o CPF. A expectativa da ação é que a procura pela unidade móvel seja grande nos próximos dias, especialmente por pessoas físicas, até pela proximidade do final do ano. “As pessoas poderão readquirir a capacidade de tomar crédito”, lembra.

Dívidas

De acordo com Troglio, as dívidas mais atendidas são relacionadas a cartão de crédito, cheque especial e Crédito Direto ao Consumidor (CDC). Ele acrescenta que os clientes também podem ser atendidos na unidade móvel para negociar dívidas de habitação, porém, não há descontos neste caso. “Mas tem a possibilidade de, dependendo da situação de cada contrato, se poder fazer pagamento parcial, ter uma pausa no contrato, ou incorporar as prestações que venceram no seu contrato e jogar para frente”, descreve.

Troglio lembra que no período da pandemia, muitos foram prejudicados com a perda de emprego e a redução de renda. É o caso do técnico em enfermagem, Weliton Marcos Gonçalves, que foi um dos clientes que procurou o serviço oferecido pelo caminhão-agência. Como sua esposa, ele perdeu o emprego e ficou difícil manter o pagamento das dívidas em dia. “Vim regularizar a situação”, conta.

Atendimentos

Também é possível negociar dívidas com a Caixa neste link ou pelo site Negociar Dividas; pelo telefone 4004 0104 (capitais) / 0800 104 0104 (demais regiões), opção 5; e WhatsApp, pelo número 0800 104 0104, opção 3. As condições também estão disponíveis no Twitter e pelo Messenger do Facebook.

Além disso, as condições especiais da campanha também estão disponíveis nas unidades lotéricas para quitação de valores até R$ 2 mil. Neste caso, o cliente deve informar o CPF e a intenção de pagamento da dívida Você no Azul.

