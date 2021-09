CDL POA lança o canal “Me Conta, Renê”, com foco no consumidor

publicidade

Neste Dia do Cliente, a CDL POA lança o canal no Instagram “Me Conta, Renê”, com a ideia de promover um cenário de consumo sustentável, falando diretamente com o consumidor. O Renê é um personagem desenvolvido no Super Feirão Zero Dívida de 2020 e ganha esta personalidade a partir do contexto estratégico do canal, que visa favorecer um ambiente para a renegociação de dívidas e o equilíbrio financeiro das famílias.

Com uma linguagem mais informal e espontânea, o “Me Conta, Renê” oferece dicas de educação financeira e temas que abordam o universo do crédito, com a finalidade de estimular a adequação das finanças pessoais e de servir como meio para divulgação do Centro de Atendimento ao Consumidor e das marcas da CDL POA e Boa Vista.

A iniciativa da entidade faz parte de uma série de ações voltadas para o consumidor, que inclui a ampliação de serviços oferecidos no CEACON, a realização do Super Feirão Zero Dívida, prevista para o final de outubro deste ano, e o Liquida Porto Alegre, que, em 2022, promove sua 25ª edição em favor de condições e preços especiais para o consumidor.