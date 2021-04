Centro Histórico de Porto Alegre tem movimento intenso para compras de Páscoa

publicidade

O movimento para as compras de Páscoa começou cedo nesta quinta-feira no Centro Histórico de Porto Alegre. Desde às 9h, já haviam filas para entrar nas lojas e nos centros comerciais. Em uma loja da rua dos Andradas, os funcionários tiveram que organizar a entrada dos clientes que foram em busca dos ovos de páscoa e das caixas de bombons.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/POA), Irio Piva, comemorou a abertura do comércio não essencial no sábado entre 5h e 20h e afirmou que todos os protocolos de segurança estão sendo cumpridos pelos lojistas. No entanto, o funcionamento dos estabelecimentos comerciais não será permitido na Sexta-feira Santa, dia 2 de abril, e no domingo de Páscoa, dia 4 de abril.

No período da manhã, os clientes aproveitaram para conferir as promoções nas lojas localizadas tanto nas ruas dos Andradas, Doutor Flores quanto na Voluntários da Pátria e na avenida Borges de Medeiros. Nas avenidas Salgado Filho e Borges de Medeiros, a circulação de pedestres ficou concentrada nos terminais de ônibus.

No Mercado Público, o movimento para a compra de peixe foi intenso nas bancas desde as primeiras horas da manhã de quinta-feira. Na rua Voluntários da Pátria, a movimentação foi forte de pedestres principalmente entre a Praça Parobé e a rua Doutor Flores.

Em razão da Páscoa, os camelôs também trataram de ocupar o seu espaço na rua dos Andradas, no trecho entre a rua Uruguai e a Esquina Democrática, o que acabou por dificultar a circulação de pedestres no Centro Histórico na manhã de ontem. Moradora do bairro Santana, a dona casa Elizete Farias, que estava acompanhada das filhas Juliana e Mariana, disse que decidiu chegar cedo ao Centro para realizar as compras de Páscoa.

"Chegamos cedo porque tem muitas promoções no comércio e não queremos perder essas ofertas", ressaltou.

Mesmo sendo uma das datas comemorativas mais importantes do varejo, a Páscoa 2021 traz consigo o cenário de insegurança diante da pandemia vivido por grande parte dos consumidores. Ainda assim, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL/RS) acredita que pode, neste momento, representar um alento para as vendas do comércio gaúcho, ajudando a amenizar, um pouco, as perdas que o setor enfrenta há mais de um ano em função da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19.

"A Páscoa representa uma oportunidade para os lojistas gaúchos ganharem um novo fôlego. A federação quer que os consumidores valorizem as lojas de suas cidades, indo até elas e escolhendo os presentes. Isso vai ajudar a fortalecer a economia dos municípios, mantendo e criando empregos e gerando renda", ressaltou o presidente da FCDL/RS, Vitor Augusto Koch.

Segundo ele, o comércio não é o polo disseminador do coronavírus, tendo em vista o cumprimento pelos lojistas, dos protocolos de saúde estabelecidos pelas autoridades.

