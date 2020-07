Com reabertura parcial, atividade da indústria aumenta 7% em maio no País

publicidade

Em meio ao processo de reabertura de diferentes cidades durante a pandemia de Covid-19, a atividade industrial brasileira apresentou aumento em maio em 12 dos 15 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal Regional, na comparação com abril. No crescimento de 7,0% do setor, Paraná (24,1%) e Pernambuco (20,5%) tiveram a expansão mais acentuada, após acumularem recuos de 31,8% e 25,4% (respectivamente) nos meses de março e abril, seguidos pelo Amazonas (17,3%), que interrompeu três meses de taxas negativas consecutivas em que acumulou redução de 53,4%. O Rio Grande do Sul (13,3%) aparece em quarto lugar na lista, também com avanços mais intensos do que a média nacional.

Maior parque industrial do país, São Paulo teve o maior impacto no resultado final, apenas do crescimento de 10,6%. Paraná e Rio Grande do Sul foram os outros dois locais com maiores influências na taxa positiva nacional. Apenas três locais apresentaram recuo, sendo o Espírito Santo (-7,8%) com a queda mais elevada, resultando no terceiro mês seguido de recuo para o estado, com perda acumulada de 30,9% neste período. Os outros dois foram Ceará e Pará, ambos com queda de 0,8%.

Apesar do crescimento, o índice ainda está aquém do patamar, como se observa na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Na comparação com maio de 2019, houve queda em 14 dos 15 locais pesquisados. Além do chamado efeito-calendário negativo - maio de 2020 teve 20 dias úteis, dois a menos que maio do ano anterior – a diminuição do ritmo da produção por conta dos efeitos do isolamento social em função da pandemia afetou o processo produtivo de várias unidades industriais no país.

No acumulado do ano, também marcado pela pandemia, há redução em 13 dos 15 locais pesquisados na comparação 2019. Os destaques são o Ceará (-21,8%), o Amazonas (-20,7%) e o Espírito Santo (-18,5%). Rio Grande do Sul (-16,6%), Santa Catarina (-15,4%), São Paulo (-13,6%) e Minas Gerais (-12,1%) registraram taxas negativas mais acentuadas do que a média nacional (-11,2%). Paraná (-8,9%), região Nordeste (-8,8%), Bahia (-5,9%), Pernambuco (-4,7%), Mato Grosso (-3,8%) e Goiás (-0,3%) completaram o conjunto de locais com queda na produção no índice acumulado no ano, porém com índices negativos menos acentuados que o Brasil como um todo.