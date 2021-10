Comitiva uruguaia visita Porto Alegre e apresenta novas propostas turísticas

publicidade

O governo de Colonia, no Uruguai, e a Associação Turística do Departamento de Colonia estarão em Porto Alegre na próxima semana para apresentar novas propostas turísticas do destino, com a presença da Cônsul Geral, Ministra Liliana Buonomo. Além de uma série de reuniões com representantes locais, a programação dos uruguaios em terras gaúchas contará com um evento de divulgação na Padaria Sabor de Luna, na quarta-feira, a partir das 18h. No encontro, serão colocados em destaque vinhos e produtos da gastronomia local, além da realização de uma apresentação de divulgação de propostas turísticas do destino. Na quinta-feira, o grupo irá para a Serra, onde participará do Festival de Turismo de Gramado (Festuris).

A comitiva do Departamento de Colônia conta com o Diretor de Turismo, Martin de Freitas; o Presidente da Associação Turística, Andrés Castellano; o Diretor da Associação Turística, Carlos Decurnex, e a Diretora Executiva, Andrea Schunk; o referente de Enoturismo do Instituto Nacional de Vitivinicultura, Maurício Garrone; e vários empresários colonienses.