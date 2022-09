Concursos abertos no RS com salários de até R$ 24 mil

publicidade

O Rio Grande do Sul disponibiliza, pelo menos, 430 vagas em concursos e processos seletivos, tanto para início imediato e para formação de cadastro reserva (CR).

Os salários variam de R$ 2.161,39 a R$ 24.160,40. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e em diversas regiões do Estado. Um dos destaques é o concurso público do INSS, lançado na semana passada, com salário de R$ 5,9 mil e 49 vagas no RS.

É preciso ficar atento aos prazos de inscrição, alguns deles se encerram nesta quarta-feira, dia 21 de setembro. Confira abaixo algumas das oportunidades:

Prefeitura de São José do Ouro

Cargos: agente comunitário de saúde, assistente social, eletricista, engenheiro civil, fisioterapeuta, pintor, professor

Número de vagas: 18 + CR

Remuneração: R$ 1.857,81 a R$ 5.462,13

Situação: edital publicado, inscrições até 21 de setembro

Informações:

A Prefeitura de São José do Ouro está ofertando 18 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva nos cargos de agente comunitário de saúde, assistente social, eletricista, engenheiro civil, fisioterapeuta, pintor, professor. Há vagas para todos os níveis de escolaridade.

As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser feitas no site da banca organizadora do certame, a Objetiva Concursos (https://concursos.objetivas.com.br/informacoes/2183), até as 12h do dia 21 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 110,70. As provas serão aplicadas no dia 16 de outubro.

Prefeitura e Câmara de Crissiumal

Cargos: arquiteto (CR), assistente social, enfermeiro, engenheiro agrônomo, fiscal de tributos, médico, professor, psicólogo, almoxarife (CR), auxiliar de educação infantil (CR), auxiliar de odontólogo, encarregado de CPD (CR), fiscal ambiental e sanitário (CR), fiscal sanitário (CR), oficial administrativo, técnico agrícola, técnico de suporte em informática (CR), técnico em enfermagem (CR), borracheiro (CR), eletricista (CR), mecânico (CR), motorista, operador de máquinas, operário de serviços gerais (CR), pedreiro, telefonista (CR), agente comunitário de saúde, agente de vigilância em saúde, agente visitador do PIM, contador (CR)

Número de vagas: 23 + CR

Remuneração: R$ 1.291,24 a R$ 5.590,03

Situação: edital publicado, inscrições até 21 de setembro

Informações:

A Prefeitura e a Câmara de Crissiumal estão disponibilizando 23 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva nos cargos de arquiteto, assistente social, enfermeiro, engenheiro agrônomo, fiscal de tributos, médico, professor, psicólogo, almoxarife, auxiliar de educação infantil (CR), auxiliar de odontólogo, encarregado de CPD, fiscal ambiental e sanitário, fiscal sanitário, oficial administrativo, técnico agrícola, técnico de suporte em informática, técnico em enfermagem, borracheiro, eletricista, mecânico, motorista, operador de máquinas, operário de serviços gerais, pedreiro, telefonista, agente comunitário de saúde, agente de vigilância em saúde, agente visitador do PIM, contador. Há vagas para todos os níveis de escolaridade.

As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser feitas no site da banca organizadora do certame, a Legalle Concursos (https://candidato.legalleconcursos.com.br/), até o dia 21 de setembro. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 110. As provas serão aplicadas no dia 23 de outubro.

Prefeitura de Sério

Cargos: monitor sócio-educativo (3 vagas), professor de Educação Básica (2) e professor de Educação Física (1)

Número de vagas: 6

Remuneração: de R$ 1.860,10 a R$ 2.165,56

Situação: edital publicado, inscrições até 21 de setembro

Informações:

As vagas de monitor sócio-educativo exigem curso normal, de nível médio (antigo magistério) ou pedagogia. Salário será de R$ 1.860,10, por jornada de trabalho de 30 horas por semana. Para professor de Educação Básica, é preciso ter licenciatura plena com habilitação em anos iniciais e educação infantil (pedagogia). Salário é de R$ 2.165,56, por carga horária de 22 horas por semana. Já para professor de Educação Física, se exige licenciatura plena específica para a disciplina e registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF/RS) ou formação superior em área correspondente com formação pedagógica e registro no CREF/RS. Salário também será de R$ 2.165,56, por 22 horas semanais de trabalho. Inscrições pelo site www.objetivas.com.br, com taxa no valor de R$ 123 para monitor e R$ 172 para professor. A prova objetiva será aplicada no dia 16 de outubro.

Prefeitura de Alecrim

Cargos: dentista (CR), enfermeiro, professor de ciências e matemática, professor de história e geografia, professor de português e inglês, professor de educação física, agente administrativo (CR), professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, técnico em enfermagem (CR), motorista (CR), operário (CR)

Número de vagas: 7 + CR

Remuneração: R$1.204,18 a R$4.439,89

Situação: edital publicado, inscrições até 22 de setembro

Informações:

A Prefeitura de Alecrim está ofertando sete vagas imediatas mais formação de cadastro reserva nos cargos de dentista, enfermeiro, professor de ciências e matemática, professor de história e geografia, professor de português e inglês, professor de educação física, agente administrativo, professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, técnico em enfermagem, motorista, operário. Há vagas para todos os níveis de escolaridade.

As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser feitas no site da banca organizadora do certame, a Legalle Concursos (https://legalleconcursos.com.br), até o dia 22 de setembro. A taxa de inscrição varia de R$ 87 a R$ 170. As provas serão aplicadas no dia 15 de outubro.

Prefeitura de Capão do Leão

Cargo: agente comunitário de saúde

Número de vagas: apenas CR

Remuneração: R$ 2.400,00

Situação: edital publicado, inscrições abertas, provas previstas para 23 de outubro

Informações:

A prefeitura de Capão do Leão realiza processo seletivo para formação de cadastro reserva de agente comunitário de saúde. A carreira de agente comunitário de saúde oferece uma remuneração de R$ 2.400,00 para quem for aprovado e ingressar no cargo. O requisito é que o candidato tenha o ensino médio completo. Verifique inscrições e edital no site https://www.concursosss1.com.br/.

Prefeitura de Caxias do Sul

Cargo: médico cirurgião vascular (CR), médico gastroenterologista, médico ginecologista e obstetra (CR), médico hematologista e hemoterapeuta (CR), médico pediatra (CR); médico psiquiatra da infância e adolescência, médico reumatologista, médico estratégia da saúde da família, médico veterinário (CR) e motorista

Número de vagas: 17 + CR

Remuneração: de R$ 2.867,42 a R$ 15.702,59

Situação: edital publicado, inscrições até 25 de setembro

Informações:

A prefeitura de Caxias do Sul está ofertando 17 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva no cargo de médico. Todas as vagas são de nível superior.

As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser feitas no site da banca organizadora do certame, a Legalle Concursos (https://legalleconcursos.com.br), até as 23 horas e 59 minutos do dia 25 de setembro. A taxa de inscrição varia de R$ 50,00 a R$ 100,00. As provas serão aplicadas no dia 23 de outubro.

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Cargo: professor adjunto

Número de vagas: 5

Remuneração: R$ 9.616,18

Situação: edital publicado, inscrições até 26 de setembro

Informações:

Os candidatos podem tentar vagas para atuação nas disciplinas de Linguística: Linguística Aplicada: Linguística e Libras (3), Língua Portuguesa: Ensino da Língua Portuguesa como L1 e como L2 para surdos (1) e Letras: Literatura Brasileira: Literatura Surda e Libras (1). Inscrições exclusivamente via internet no endereço http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0019_2022/. O valor da taxa de inscrição será de R$ 240. O período provável de realização das provas será de 14 a 30 de novembro de 2022.

Prefeitura de Nova Prata

Cargo: engenheiro civil, médico clínico geral com especialização em geriatria, professor de história (CR), professor de inglês, professor de matemática, motorista, agente de fiscalização (CR), assistente social (CR), inspetor tributário (CR), médico ESF (CR), professor de artes, professor de ciências, professor de educação física, professor de ensino fundamental anos iniciais, professor de geografia (CR), professor de português, psicólogo (CR), agente comunitário de saúde (CR), agente de combate a endemias (CR), almoxarife (CR), monitor para alunos especiais, oficial administrativo (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em enfermagem socorrista (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), auxiliar de administração (CR)

Número de vagas: 18 + CR

Remuneração: R$1.184,92 a R$17.160,93

Situação: edital publicado, inscrições até 26 de setembro

Informações:

A prefeitura de Nova Prata está ofertando 18 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva nos cargos de engenheiro civil, médico clínico geral com especialização em geriatria, professor de história, professor de inglês, professor de matemática, motorista, agente de fiscalização, assistente social, inspetor tributário, médico ESF, professor de artes, professor de ciências, professor de educação física, professor de ensino fundamental anos iniciais, professor de geografia, professor de português, psicólogo, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, almoxarife, monitor para alunos especiais, oficial administrativo, técnico em enfermagem, técnico em enfermagem socorrista, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de administração. Há vagas para todos os níveis de escolaridade

As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser feitas no site da banca organizadora do certame, ao Legalle Concursos (https://legalleconcursos.com.br), até o dia 26 de setembro. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 140. As provas serão aplicadas no dia 16 de outubro.

Prefeitura de Cerro Largo

Cargo: assistente social (CR), contador, enfermeiro (CR), fonoaudiólogo, médico, médico veterinário (CR), procurador (CR), fiscal de vigilância em saúde, oficial administrativo (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em informática, auxiliar de mecânico, auxiliar administrativo (CR), instalador hidráulico (CR), mecânico, operário, operário especializado, operador de máquinas pesadas

Número de vagas: 11 + CR

Remuneração: R$ 1.127,55 a R$ 7.227,90

Situação: edital publicado, inscrições até 29 de setembro

Informações:

A prefeitura de Cerro Largo está ofertando 11 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva nos cargos de assistente social, contador, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico, médico veterinário, procurador, fiscal de vigilância em saúde, oficial administrativo, técnico em enfermagem, técnico em informática, auxiliar de mecânico, auxiliar administrativo, instalador hidráulico, mecânico, operário, operário especializado, operador de máquinas pesadas. Todas as vagas são de nível fundamental, médio, técnico ou superior.

As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser feitas no site da banca organizadora do certame, a Legalle Concursos (https://legalleconcursos.com.br), até 29 de setembro. A taxa de inscrição varia de R$ 40 a R$ 120. As provas serão aplicadas no dia 6 de novembro.

Prefeitura de Taquari

Cargo: enfermeiro, médico clínico geral, odontólogo, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, assistente social, contador, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico clínico geral, médico ginecologista/obstetra, médico psiquiatra, nutricionista, odontólogo, professor de artes, professor de ciências, professor de educação física, professor de geografia, professor de história, professor de língua portuguesa, professor de língua estrangeira – inglês, professor de matemática, professor de música, psicólogo, psicopedagogo, supervisor educacional, terapeuta ocupacional, veterinário, técnico em enfermagem, técnico em informática, auxiliar de pré-escola, auxiliar de saúde bucal, instrutor de informática, monitor, professor de anos iniciais, professor de atendimento educacional especializado, professor de educação infantil, profissional de apoio escolar, secretário de escola, auxiliar de farmácia, recepcionista, eletricista, motorista, operador de máquina rodoviária, pedreiro, vigia, merendeira, operário, servente

Número de vagas previstas: 60 vagas imediatas + CR

Remuneração prevista: R$1.027,00 a R$7.486,41

Situação: edital publicado, inscrições até 30 de setembro

Informações:

Estão abertas, até 30 de setembro, as inscrições para o concurso público da prefeitura de Taquari. São ofertadas 60 vagas de níveis superior, médio, fundamental e técnico. Organizado pelo Fundatec. Verifique edital no site https://www.fundatec.org.br/portal/concursos/pagina_editais.php?concurso=684/.

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Cargo: técnico do seguro social

Número de vagas previstas: 49 no RS

Remuneração prevista: R$ 5.905,79

Situação: edital publicado, inscrições até 3 de outubro

Informações:

O cargo exige Ensino Médio, para atividades como atender ao público, assessorar os superiores hierárquicos em processos administrativos e outras tarefas relacionadas a reconhecimento de direitos previdenciários. As cidades no Estado com vagas abertas são Canoas (8), Novo Hamburgo (8), Santa Maria (7), Porto Alegre (6), Passo Fundo (5), Pelotas (5), Caxias do Sul (4), Uruguaiana (4) e Ijuí (2). As inscrições podem ser realizadas pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22. A taxa é R$ 85. A prova será aplicada no dia 27 de novembro.

Câmara Municipal de Taquara

Cargo: auxiliar de serviços gerais, agente de segurança, oficial legislativo, analista de tecnologia da informação, contador

Número de vagas previstas: 6 vagas imediatas + CR

Remuneração prevista: R$ 1.500 a R$ 5.040

Situação: edital publicado, inscrições até 3 de outubro

Informações:

Estão abertas, até 3 de outubro as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Taquara. São ofertadas seis vagas de níveis superior, médio e fundamental. Organizado pela Fundação La Salle. As provas objetivas serão aplicadas no dia 6 de outubro. Verifique edital no site https://fundacaolasalle.org.br/concursos/.

Prefeitura de Mato Queimado

Cargo: médico, profissional da educação física, assistente social (CR), nutricionista (CR), professor de ciências (CR), professor de geografia (CR), professor de matemática (CR), professor de português (CR), psicólogo (CR), agente administrativo (CR), agente comunitário de saúde (CR), atendente de farmácia (CR), monitor de educação infantil e ensino fundamental (CR), professor de educação infantil e anos iniciais (CR), técnico em enfermagem (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), servente (CR)

Número de vagas: 2 + CR

Remuneração: R$ 1.300,56 a R$ 12.232,96

Situação: edital publicado, inscrições até 4 de outubro

Informações:

A prefeitura de Mato Queimado está ofertando duas vagas imediatas mais formação de cadastro reserva nos cargos de médico, profissional da educação física, assistente social, nutricionista, professor de ciências, professor de geografia, professor de matemática, professor de português, psicólogo, agente administrativo, agente comunitário de saúde, atendente de farmácia, monitor de educação infantil e ensino fundamental, professor de educação infantil e anos iniciais, técnico em enfermagem, motorista, operador de máquinas, operário, servente. Há vagas para todos os níveis de escolaridade.

As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser feitas no site da banca organizadora do certame, a Legalle Concursos (https://legalleconcursos.com.br), até o dia 4 de outubro. A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 130. As provas serão aplicadas no dia 5 de novembro.

Prefeitura de Alto Feliz

Cargo: cirurgião dentista (CR), contador (CR), controlador interno (CR), enfermeiro ESF (CR), fiscal tributário (CR), ginecologista e obstetra (CR), médico clínico geral (CR), professor de artes (CR), professor de educação física (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de ciências (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), professor de português (CR), agente administrativo, agente administrativo auxiliar, assistente de creche, monitor de educação básica, professor de educação infantil (CR), técnico em enfermagem (CR), tesoureiro (CR), motorista, operador de máquinas, operador do sistema de abastecimento de água, operário, recepcionista (CR), servente (CR)

Número de vagas previstas: 11 vagas imediatas + CR

Remuneração prevista: R$ 1.573,88 a R$ 9.178,19

Situação: edital publicado, inscrições até 6 de outubro

Informações:

Estão abertas, até 06 de outubro, as inscrições para o concurso público da prefeitura de Alto Feliz. São ofertadas 11 vagas de níveis superior, médio e técnico. Organizado pela Legalle Concursos (https://legalleconcursos.com.br). As provas objetivas serão aplicadas no dia 4 de outubro. Verifique edital no site.

Câmara Municipal de Vacaria

Cargo: assessor de comunicação

Número de vagas: 1 + CR

Remuneração: R$ 4.517,70

Situação: edital publicado, inscrições abertas até 6 de outubro

Informações:

A Câmara Municipal de Vacaria oferta uma vaga para o cargo de assessor de comunicação. A carreira de assessor de comunicação oferece uma remuneração de R$ 4.517,70 para quem for aprovado e ingressar no cargo. O requisito é que o candidato seja bacharel em jornalismo. Verifique inscrições e edital no site https://legalleconcursos.com.br/.

Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (FUMSSAR/RS)

Cargos: médico clínico geral, médico clínico geral, médico da família e comunidade

Número de vagas: 4 vagas + CR

Remuneração: R$ 4.754,07 + gratificação

Situação: edital publicado, inscrições abertas, provas previstas para 9 de outubro

Informações:

A FUMSSAR/RS oferta quatro vagas para o cargo de médico. A carreira de médico oferece uma remuneração de R$ 4.754,07 + gratificação para quem for aprovado e ingressar no cargo. O requisito é que o candidato tenha curso superior em medicina. Verifique inscrições e edital no site https://legalleconcursos.com.br/.

Grupo Hospitalar Conceição (GHC)

Cargos: nível médio/técnico: técnico de Manutenção (mecânico) e técnico em Saúde Bucal. Cargos de nível superior: administrador, enfermeiro do Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e/ou Centro de Material e Esterilização, enfermeiro generalista, enfermeiro intensivista adulto, enfermeiro intensivista neonatal, enfermeiro intensivista pediátrico, médico/anestesiologia, médico/anestesiologia cardiovascular, médico/cirurgia do trauma, médico/cirurgia vascular, médico/clínica médica, médico/coloproctologia, médico/dermatologia, médico/endoscopia digestiva, médico/gastroenterologia, médico/ginecologia e obstetrícia, médico/infectologia, médico/mastologia, médico/medicinado adolescente, médico/medicina de emergência, médico/medicina de emergência – UPA, médico/medicina do trabalho, médico/medicina intensiva, médico/neurocirurgia, médico/neurocirurgia – coluna, médico/nutrição enteral e parenteral, médico/oftalmologia – glaucoma, médico/oftalmologia – retina, médico/oncologia, médico/oncologia pediátrica, médico/patologia, médico/pneumologia, médico/radiologia intervencionista e angiorradiologia e médico/reumatologia pediátrica.

Número de vagas: a divulgar

Remuneração: entre R$ 3.916,80 e R$ 24.160,40

Situação: edital publicado, inscrições abertas até 11 de outubro

Informações:

As inscrições são exclusivamente pela internet, no www.fundatec.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 105,00 para os cargos de nível técnico e R$ 135,00 para os cargos de nível superior.

Prefeitura de Tucunduva

Cargo: enfermeiro (1), médico da saúde da família (2), professor de atendimento educacional especializado (1), auxiliar de biblioteca (1), fiscal de obras e posturas (CR), instrutor de música (1), operador de máquinas e equipamentos rodoviários especializados (3), orientador social (1), técnico em enfermagem (3), auxiliar de eletricista (1), calceteiro (1), carpinteiro (1), motorista (1), garagista (1), operário (2), pedreiro (3), pintor (1), servente (1) e vigia (1).

Número de vagas: 26

Remuneração: de R$ 1.089,90 a R$ 15.979,96

Situação: edital publicado, inscrições até 19 de outubro

Informações:

As inscrições no concurso devem ser realizadas pela internet, por meio do endereço eletrônico www.legalleconcursos.com.br. A taxa de inscrição custa: R$ 80 para os cargos de nível fundamental, R$ 100 para os cargos de nível médio/técnico e R$ 150 para os cargos de nível superior.

Alfândega da Receita Federal do Porto de Rio Grande

Cargo: profissionais especializados em mensuração de granéis, mecânica, química,

Número de vagas: 35

Remuneração: não divulgado

Situação: edital publicado, inscrições até 25 de outubro

Informações:

A Alfândega da Receita Federal do Porto de Rio Grande está ofertando 35 vagas imediatas para profissionais especializados em mensuração de granéis, mecânica, química. É preciso comprovar experiência profissional mínima de dois anos na área técnica pretendida e possuir habilitação legal em função da competência para a execução dos laudos e perícias necessários.

As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser pelo e-mail credperitos.rs.alfrge@rfb.gov.br até o dia 25 de outubro. A seleção será realizada por meio de análise curricular, a onde será definida uma pontuação de acordo com os critérios preestabelecidos.

Prefeitura de Dezesseis de Novembro

Cargo: agente administrativo (4), agente administrativo jurídico (1), auxiliar em saúde bucal (1), controlador interno (CR), eletricista (CR), enfermeiro (1), engenheiro civil (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), mecânico (1), médico ESF (10), monitor (3), motorista (4), odontólogo (1), operador de máquinas (6), operário (4), procurador municipal (1), professor de ciências (1), professor de educação física (1), professor de educação infantil e anos iniciais (8), psicólogo (1), secretário de escola (1), servente/merendeira (1), técnico agrícola (1), técnico em enfermagem (3), técnico de informática (1) e veterinário (2).

Número de vagas: 51

Remuneração: até R$ 9.311,37

Situação: edital publicado, inscrições até 19 de outubro

Informações: Inscrições pela internet, pelo site da empresa Objetiva Concursos (http://www.objetivas.com.br). As taxas têm o seguinte valor: R$ 70 para cargos de nível fundamental, R$ 120 para cargos de nível médio e técnico e R$ 220 para cargos de nível superior. A prova objetiva será aplicada nos dias 3 ou 4 de dezembro de 2022.