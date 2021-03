Conselho da Petrobras se reúne para analisar indicação de Silva e Luna à presidência

publicidade

Os membros do Conselho de Administração da Petrobras, formado por indicados pelo governo, mas que atuam com independência, se reúnem nesta terça-feira para discutir, entre outros temas, a indicação de Joaquim Silva e Luna para a presidência da estatal. Em comunicado enviado ao mercado financeiro, a petroleira afirma que o Comitê pode ou não se manifestar sobre a indicação ao final do encontro.

Silva e Luna foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo para substituir o atual diretor-geral da empresa, Roberto Castello Branco, alvo de críticas constantes em meio às altas constantes no valor dos combustíveis.

O ex-ministro da Defesa e diretor-geral da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna, foi anunciado em fevereiro como o nome escolhido por Bolsonaro para assumir a presidência da Petrobras. Em setembro do ano passado, Luna assumiu o cargo em Itaipu para um mandato de até quatro anos. Na ocasião, ele substituiu o presidente da Eletrobrás, Wilson Ferreira, já fora do governo. O Ministério de Minas e Energia (MME) não informou quem vai assumir o comando de Itaipu.



