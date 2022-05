Dólar à vista fecha em forte queda, a R$4,94

publicidade

O dólar fechou em queda expressiva queda nesta terça-feira, a maior desde agosto do ano passado, e terminou abaixo da marca psicológica de 5 reais pela primeira vez em quase duas semanas, com operadores embarcando numa onda de vendas da moeda norte-americana com aval do exterior, onde ativos de risco brilharam em meio a notícias em várias frentes que ofereceram alívio após dias de instabilidade.

O dólar renovou a mínima do dia depois das falas iniciais do chefe do banco central norte-americano, Jerome Powell, e, ainda que tenha tomado algum fôlego posteriormente, manteve firme baixa até o fim do pregão à vista.

A cotação caiu 2,14%, a R$ 4,94 na venda. A baixa percentual é a mais intensa desde 24 de agosto de 2021 (-2,25%). O patamar de encerramento é o menor desde o último dia 4 (R$ 4,90). O real liderou os ganhos entre as principais divisas mundiais nesta terça-feira. O dólar operou em queda por toda a sessão, variando de R$ 5 ,a R$ 4,92, menor patamar intradiário desde 4 de maio.

Veja Também