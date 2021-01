Dólar chega a bater em R$ 5,35, mas fecha em queda com disparada do petróleo

publicidade

O dólar chegou a bater em R$ 5,35 nesta terça-feira pela manhã, no maior valor desde novembro, mas encerrou o dia distante das máximas, a R$ 5,26. A disparada do petróleo ajudou a melhorar o ânimo dos investidores no mercado internacional, ajudando a enfraquecer a moeda americana, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciar cortes da produção. Mas ao contrário da Bolsa, onde o Ibovespa voltou a superar os 119 mil pontos, o câmbio teve melhora mais contida, com os investidores cautelosos com os rumos da eleição para presidente da Câmara e a falta de definição do processo de vacinação em massa no Brasil, mesmo em dia marcado pela volta das captações externas, com o BTG Pactual lançando emissão de US$ 500 milhões.

No fechamento, o dólar à vista terminou o dia em leve baixa de 0,15%, a R$ 5,2603. No mercado futuro, o dólar para fevereiro, que na segunda-feira subiu mais que o spot, fechou em queda de 0,17%, a R$ 5,2930.

No cenário externo, investidores aguardam a votação na Georgia sobre como ficará o Senado americano, com disputa apertada, mas que deve ser finalizado só após as 21 horas desta terça. O resultado vai dizer se os democratas ou os republicanos vão controlar o Senado em Washington.

"A disputa está muito apertada, embora os republicanos apareçam com mais chances de vitória", destaca a economista da corretora americana Stifel, Lindsey Piegza. A maioria democrata elevaria a chance de um maior pacote fiscal americano, o que tende a enfraquecer mais o dólar. Já um congresso dividido, ressalta ela, tende a limitar as medidas fiscais e apertos regulatórios defendidos pelos democratas em setores como o financeiro.

No início da tarde, quando começaram a circular as notícias da Opep+, de corte da produção de petróleo, o índice DXY, que mede o dólar ante divisas fortes, passou a cair, finalizando o dia perto das mínimas, enquanto o petróleo disparou quase 5% no mercado futuro em Nova Iorque. O dólar também passou a perder força ante moedas mais sensíveis aos preços da commodity, como o peso mexicano e o rublo russo.

O noticiário de Brasília segue escasso e as atenções estão voltadas para dois pontos, a definição do presidente da Câmara e a vacinação contra a covid, ambos ainda muito incertos. Os estrategistas do Citigroup em Nova Iorque veem o Chile tendo vacinação em massa primeiro na América Latina, podendo ser concluída no segundo trimestre. Já Brasil e Argentina teriam vacinação mais disseminada apenas no quarto trimestre do ano.

Para o banco americano, com os partidos de oposição declarando formalmente apoio a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), neste momento é difícil saber quem venceria a disputa pela presidência da Câmara: se Rossi ou se o candidato do governo, o deputado Artur Lira (PP-AL). Para a consultoria americana de risco político Eurasia, Lira tem leve favoritismo atualmente, mas Rossi pode claramente reverter o quadro, o que com o apoio da oposição pode dificultar o avanço de algumas pautas do Ministério da Economia.

Bolsa

Em dia de apreciação de cerca de 5% nas cotações do petróleo, com a decisão da Arábia Saudita de reduzir oferta em cenário global ainda incerto, de retomada de lockdown, o desempenho das ações de Petrobras (PN +3,91% e ON +3,05%) foi decisivo para que o Ibovespa, vindo de duas leves perdas - na última sessão de 2020 e na primeira de 21 -, conseguisse se firmar em alta nesta tarde e se reaproximasse da máxima histórica de fechamento, em alta de 0,44%, aos 119.376,21 pontos, um pouco mais perto do recorde de 23 de janeiro, a 119.527,63, que mais uma vez parecia a caminho de ser superado.

Nesta terça-feira, com giro financeiro a R$ 34,3 bilhões, a mudança de direção nas ações do setor de mineração e siderurgia (Vale ON +1,68%, Gerdau PN +2,42%) e a moderação das perdas no segmento de bancos (Bradesco PN -0,61%) também contribuíram para que o Ibovespa obtivesse desempenho positivo neste segundo pregão do ano, saindo de mínima a 116.756,08 pontos e atingindo na máxima os 119.790,06, com abertura a 118.834,88 pontos. Nestas duas primeiras sessões de 2021, o índice avança agora 0,30%.

Os investidores mantiveram um olho aberto para o noticiário doméstico - a eleição para a presidência da Câmara e o que resultará para a agenda de reformas, bem como para eventual extensão de medidas emergenciais - e outro para o externo, atento à pandemia, à definição das duas últimas vagas no Senado dos EUA e aos efeitos da decisão saudita sobre o nível de oferta de petróleo.

Após ter chegado a oscilar para baixo, em desempenho misto na sessão, os índices de Nova Iorque, vindos de queda em torno de 1,5% no dia anterior, firmaram-se à tarde em alta, passando a renovar máximas do pregão, o que contribuiu para que o Ibovespa evitasse a terceira perda consecutiva - nos piores momentos do dia, a correção excedia 1% na sessão.

A fraca perspectiva para a economia global neste começo de ano levou a Arábia Saudita a anunciar que cortará a produção de petróleo em 1 milhão de barris/dia em fevereiro e março, para compensar aumento de oferta pela Rússia e o Casaquistão, informou o ministro de Energia saudita, Abdulaziz bin Salman Al Saud. "O resultado da reunião da Opep+ foi bem positivo para os preços da commodity", diz Jefferson Laatus, estrategista do Grupo Laatus.

Nos EUA, a atenção se volta nos próximos dias para o resultado da eleição desta terça-feira na Georgia, que definirá as duas vagas ainda em aberto para o Senado americano - e qual partido, republicano ou democrata, terá o controle da casa. A expectativa é por definição em margem estreita - parte do mercado vê eventual "onda azul" no Senado como luz amarela, de mais endividamento nos EUA.

Por aqui, o mercado acompanha também os últimos desdobramentos na disputa pela presidência da Câmara. "Maia articulou bem e parece que Baleia Rossi será mesmo o próximo presidente da Câmara. Evitar que Bolsonaro assuma o controle da Casa é algo positivo para o mercado, na medida em que põe um freio à ambição de se conceder estímulos e auxílios muito além do recomendável pela situação das contas públicas, de olho em 2022", diz Laatus, que considera que já no meio do ano, com dólar possivelmente abaixo de R$ 5, o Ibovespa possa alcançar os 130 mil pontos. "O avanço da vacinação em massa tende a limitar a circulação do vírus, o que contribui para a normalização da economia."

Juros

Os juros se descolaram do modo 'risk on' que emergiu no mercado doméstico na etapa da tarde. Além de movimentos pontuais de desmonte de posições, os investidores seguem de olho nos desdobramentos políticos no Brasil e nos Estados Unidos e suas consequências para a gestão fiscal. Aqui, a disputa pela presidência da Câmara levanta o temor de mais gastos sociais, com pressão tanto da oposição como de setores do governo. No exterior, a expectativa é pela decisão do Senado da Georgia, que, por consequência, dará maioria ou não ao governo de Joe Biden.

O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2022 fechou com taxa de 2,900% (regular) e 2,910% (estendida), ante 2,849% no ajuste anterior. O janeiro 2023 passou de 4,190% a 4,300% (regular) e 4,315% (estendida). E o janeiro 2027 foi de 6,403% a 6,500% (regular) e 6,510% (estendida).

O diferencial entre os contratos de 2022 e 2027, uma medida da inclinação da curva, passou de 355 pontos-base na segunda a 360 pontos-base. Esse aumento tende a sugerir que o mercado está mais avesso ao risco, embora - na etapa da tarde - não tenha sido visto movimento similar na Bolsa e no dólar. Esses dois ativos seguiram o bom humor externo, na esteira do salto de 5% do petróleo.

Mas esta elevação dos prêmios não decorreu, segundo operadores, de mudança da visão em relação aos fundamentos do mercado. A liquidez segue farta e o fluxo a emergentes é contínuo. Foram notadas operações de desmonte de posições, o que contribuiu para o movimento.

Contudo, a ausência do noticiário econômico no dia trouxe à tona o debate político, este sim acalorado para esta época do ano.

Na segunda-feira, a oposição fechou acordo para apoiar Baleia Rossi à presidência da Câmara e cobrou dele compromissos para mais gastos sociais - pauta também cara a setores do governo. Isso foi suficiente para suscitar, entre uma parcela do mercado, o medo de que o emedebista poderá não atuar nos mesmos moldes do atual presidente da Câmara.

Destaque ainda nesta terça-feira para o primeiro leilão do Tesouro em 2021. Foi ofertado e vendido integralmente 1,3 milhão de NTN-B. A oferta, pela manhã, causou uma leve abertura das taxas.