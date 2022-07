Dólar fecha no maior patamar em 6 meses; bolsa se mantém estável

publicidade

O dólar fechou no maior patamar em seis meses nesta quarta-feira (20), indo acima de R$ 5,47 nas máximas do dia, conforme investidores foram às compras estimulados pela recuperação global da moeda norte-americana na véspera de uma importante decisão de juros.

O dólar à vista subiu 0,75%, a R$5,46. É o maior valor desde os R$ 5,50 de 24 de janeiro. Com isso, a queda no acumulado do ano, que chegou a mais de 17% em abril, é agora de apenas 2,03%.

No exterior, o índice do dólar subia 0,37% no fim da tarde, após cair 0,29% mais cedo.

Ibovespa

O Ibovespa fechou quase estável nesta quarta-feira (20), com a queda de Vale, após dados operacionais e revisão de previsões, e Weg, após balanço do segundo trimestre, minando o efeito positivo procedente de Wall Street.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação positiva de 0,02%, a 98.262 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava R$ 20 bilhões.