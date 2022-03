Dólar ganha mais força com conflito na Ucrânia

publicidade

O dólar se valorizou ante a maioria das outras moedas nesta segunda-feira com nova corrida à segurança da divisa americana em meio à continuidade do conflito militar na Ucrânia e a aplicação de novas sanções à economia da Rússia em resposta à invasão comandada por Moscou.

O impacto inicial das medidas fez com que o Banco Central russo subisse o juro de 9,5% a 20% ao ano e adotasse controles de capital, provocando uma forte queda do rublo, que recuou ao menor patamar em relação ao dólar em toda a história. No fim da tarde em NY, o dólar avançava a 109,049 rublos.

O índice DXY, que mede a variação do dólar ante seis outras moedas, subiu 0,09%, aos 96,707 pontos. No fim da tarde em Nova York, o euro recuava a US$ 1,1218, a libra baixava a US$ 1,3411, enquanto o dólar depreciava a 114,96 ienes. A moeda japonesa também é considerada como porto seguro aos mercados em momentos de alta volatilidade.