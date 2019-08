Dólar tem terceira alta seguida com cenário externo e preocupações domésticas

publicidade

O mercado de câmbio teve novo pregão de nervosismo e o dólar fechou em alta pelo terceiro dia seguido, se mantendo no maior nível desde antes da eleição presidencial do ano passado. O mercado externo teve peso decisivo para a valorização da moeda americana nesta segunda-feira, que subiu ante a maioria dos emergentes e moedas fortes, mas notícias domésticas também contribuíram para o investidor fugir de ativos de risco e buscar proteção no dólar. Entre elas, a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro e a repercussão negativa das queimadas na Amazônia, que pode afugentar investidores estrangeiros e prejudicar negociações comerciais do Brasil. O dólar à vista fechou em alta de 0,36%, a R$ 4,1395, maior valor desde 18 de setembro do ano passado (R$ 4,14). Na máxima do dia, a moeda americana bateu em R$ 4,16 no meio da tarde, influenciada pelas fortes perdas das ações do BTG Pactual, banco envolvido nas investigações da Operação Lava Jato. Perto do fechamento, o ritmo de alta se reduziu, com o banco tentando tranquilizar os investidores fazendo uma teleconferência e divulgando comunicado.

A moeda americana acumula alta de 8,37% no mês. "O ambiente externo está muito ruim e aqui dentro as notícias não ajudam", afirma a economista e estrategista de câmbio do banco Ourinvest, Fernanda Consorte, ressaltando que a falta de avanço nas negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos segue provocando um forte sentimento de aversão ao risco. "Os investidores não veem sinais claros de melhora das conversas e ficam muito arredios em relação aos mercados emergentes." O noticiário negativo sobre a Amazônia, ressalta a economista, não ajuda e deixa o investidor internacional ainda mais cauteloso com o Brasil. Uma das mostras da maior cautela foi a alta do Credit Default Swap (CDS), um termômetro do risco país, que subiu para 143 pontos, considerando os contratos de cinco anos.

No fechamento da sexta-feira, o CDS fechou em 139 pontos, de acordo com cotações da IHS Markit. Em outra mostra de cautela, o fluxo de estrangeiros está negativo em US$ 4,8 bilhões este mês, até o dia 22, segundo o Banco Central, que vendeu o lote integral de US$ 550 milhões das reservas no mercado à vista. Entre os grandes bancos internacionais, segue o tom de prudência com emergentes. "Permanecemos cautelosos com as moedas de emergentes", afirma o estrategista do Citi, Dirk Willis. "A incerteza sobre o cenário para a guerra comercial EUA/China segue elevada", completa ele, ressaltando os riscos para a piora economia se esta situação não se resolver.

Bovespa

O desconforto do investidor com questões do cenário doméstico fizeram o Índice Bovespa se descolar da influência positiva das bolsas americanas nesta segunda-feira, registrando queda de 1,27%, aos 96.429,60 pontos - menor pontuação desde 5 de junho (95.998 pontos). Os sinais de estresse começaram no final da manhã e ganharam maior fôlego à tarde, com rumores envolvendo o banco BTG que levaram as units da instituição a quedas expressivas, contaminando outros papéis do setor financeiro e a bolsa como um todo. "Apesar da alta das bolsas de Nova York, a aversão ao risco no mercado internacional não se dissipou, o que levou o dólar a subir ante uma série de moedas, incluindo o real.

Nesse ambiente de incertezas, o investidor tradicional se retrai à espera de fatos novos que possam amenizar o imbróglio dos últimos dias", disse Ariovaldo Ferreira, gerente da mesa de renda variável da H.Commcor. Para ele, um dos temores é de que as recentes polêmicas de alguma maneira atrasem o andamento dos trabalhos no Congresso, tidos como essenciais para a recuperação da economia. "Desde o pico do Ibovespa, em 11 de julho, já se foram quase 10 mil pontos. O mercado volta a ficar atrativo, até mesmo pela valorização do dólar nesse período, mas o investidor estrangeiro prefere aguardar", disse.

Pela manhã, o Ibovespa chegou a subir 0,79%, registrando máxima aos 98.435,96 pontos, até então minimizando o mal-estar com os fatos dos últimos dias, que envolveram desde as queimadas na Amazônia, as trocas de farpas do presidente Jair Bolsonaro e seu colega francês, Emmanuel Macron, até o atraso na entrega do relatório da reforma da Previdência no Senado. No dia, estiveram no foco as novas revisões para baixo das projeções para o PIB e a pesquisa CNT/MDA que constatou aumento de 28,2% para 53,7% da taxa de reprovação do governo. À tarde foi a vez dos rumores que envolviam o BTG Pactual no âmbito de investigações conduzidas pela operação Lava Jato, sobre suposto esquema de propinas. Com o estresse envolvendo as units, que entraram em leilão por duas vezes, o banco divulgou comunicado ao mercado negando irregularidades e classificou as informações de "fantasiosas". As units terminaram o dia com queda de 18,65%. Na mínima, sob o efeito do BTG, o Ibovespa caiu aos 95.960,74 pontos (-1,75%).

Na análise por índices setoriais, a maior queda ficou com o grupo de ações do setor imobiliário (-2,70%), em um movimento atribuído à realização de lucros recentes. Já o índice de energia elétrica recuou 0,55% e teve o desempenho menos negativo, dado o perfil defensivo dos papéis desse setor. Com as quedas das commodities no mercado internacional, Petrobras ON e PN caíram 1,31% e 1,32%, enquanto Vale ON perdeu 1,11%.

Taxas de juros

A piora na percepção de risco político pesou nesta segunda-feira nos mercados domésticos, trazendo alta os juros futuros e inclinação da curva a termo, em meio ainda ao avanço do dólar para R$ 4,16 no intraday e temores sobre o impacto para a economia brasileira das disputas comerciais entre a China e os Estados Unidos. Diferentemente do que se via nos últimos dias, quando a piora na renda fixa não era tão forte como nos demais mercados, o ritmo de cautela foi mais linear, dados os receios de que as tensões diplomáticas vindas das queimadas da Amazônia tenham impacto na economia, enfraqueçam o governo e comprometam a agenda de reformas. Contribuíram ainda para este sentimento os resultados amplamente negativos para o governo Bolsonaro trazido pela pesquisa CNT/MDA. As investigações realizadas no banco BTG se somam ao rol de notícias negativas internamente que favoreceram a redução da exposição ao risco prefixado. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 fecha com taxa de 5,51%, de 5,439% no ajuste de sexta-feira e a do DI para janeiro de 2023 subiu de 6,441% para 6,59%. De volta ao nível dos 7%, a taxa do DI para janeiro de 2025 fechou a 7,06%, patamar mais elevado desde 2 de julho (7,10%), de 6,941% no ajuste de sexta-feira.

O dólar à vista, depois de superar R$ 4,16 durante o dia, fechou em R$ 4,1395. O noticiário negativo encontra nos mercados um terreno mais fértil para prosperar também em função da agenda doméstica esvaziada e da falta de novidades em Brasília. Helena Veronese, economista-chefe da Azimut Wealth Management, afirma que embora a guerra comercial sino-americana siga como pano de fundo para a cautela, "hoje pesou o cenário político e a pesquisa CNT/MDA ruim para o governo". "Nessa hora o mercado começou a descolar do exterior e o DI subiu junto com o dólar", disse. "Nos últimos dias, a renda fixa confiava bem mais no cenário político e, por isso, tinha um estresse controlado", afirmou.

Especialmente neste fim de semana, marcado por uma série de protestos pelo mundo contra a política ambiental brasileira, o presidente Jair Bolsonaro subiu o tom contra o presidente francês, Emmanuel Macron, elevando os temores do mercado sobre possíveis boicotes contra produtos brasileiros e riscos para acordos comerciais. Além da pressão externa, o governo Bolsonaro perdeu popularidade, o que preocupa do ponto de vista das reformas. A pesquisa CNT/MDA mostrou que a avaliação negativa do governo subiu de 19% para 39,5% desde fevereiro. O índice de desaprovação pessoal de Bolsonaro chegou a 53,7%, ante 28,2% de fevereiro.

O mercado teme ainda desdobramentos das investigações em supostos esquemas de pagamento de propina e lavagem de dinheiro pelo BTG. Circula na imprensa relatório da Polícia Federal, com base em relatos dados por um informante que não teve sua identidade revelada, a informação de que o BTG teria uma espécie de "Departamento de Operações Estruturadas" para este fim. O banco nega "veementemente" que tenha cometido qualquer irregularidade, e classifica as operações mencionadas como "fantasiosas".