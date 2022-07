Daniella Marques toma posse como presidente da Caixa

publicidade

A ex-secretária especial do Ministério da Economia Daniella Marques assinou nesta sexta-feira (1°) o termo de posse como nova presidente da Caixa Econômica Federal. Ela assume o comando do banco depois da renúncia de Pedro Guimarães por causa de denúncias de assédio sexual e moral contra funcionários. A nova presidente foi aprovada pelo Conselho de Administração do banco. O nome dela foi aprovado pelo comitê de elegebilidade.

Braço direito do ministro Paulo Guedes, Daniella era secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Formada em administração pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro e com MBA em finanças pelo IBMEC, ela atuou por 20 anos no mercado financeiro, na área de gestão independente de fundos de investimento. Guedes teve influência na indicação de Daniella Marques ao cargo.

Daniella ainda foi sócia-fundadora e diretora de fundos de investimento antes de ingressar no governo. Em 2019, ela era chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos de Guedes e, em fevereiro deste ano, assumiu a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, em substituição a Carlos da Costa.

Demissão de Pedro Guimarães

O economista Pedro Guimarães pediu demissão da presidência da Caixa Econômica na quarta-feira (29), após denúncias de assédio sexual. O Ministério Público Federal (MPF) investiga os casos, que teriam ocorrido com funcionárias do banco.

De acordo com fontes ouvidas pelo R7 no MPF, as diligências ocorrem sob sigilo na Procuradoria da República no Distrito Federal, já que Guimarães não tem foro privilegiado. Conforme apontam as denúncias, os assédios ocorreram durante viagens para tratar de projetos da Caixa.