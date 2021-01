Dispensa de taxa gera aumento de empreendimentos no RS

publicidade

Em outubro do ano passado a Junta Comercial do RS, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, anunciou a dispensa por 90 dias da cobrança de taxa de serviços para a criação de novas empresas. A Sedetur divulgou um comparativo do último trimestre de 2020 em relação a igual período do ano anterior. Os números são positivos e atribuídos à dispensa da taxa que se encerra no dia 26 de janeiro de 2021. O percentual na constituição de empresas entre os meses de outubro e dezembro apresentou aumento de 1,84% em comparação a 2019. Já o número de LTDA (Sociedade de Responsabilidade Limitada) constituídas neste período foi de quase 90% a mais que no ano anterior.

“Nosso papel é contribuir ainda mais com quem deseja empreender neste momento de pandemia. Por isso, buscamos alternativas, programas e incentivos. A isenção da taxa é um exemplo e ficamos muito satisfeitos com os números. Com a isenção mais de R$ 1 milhão ficaram na economia gaúcha”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni.

A isenção temporária das taxas também beneficiou os micro e pequenos empresários que estavam na informalidade. “Nós sabemos que muitos micro e pequenos empresários estavam na informalidade. Essa iniciativa proporcionou aos informais que formalizassem suas empresas, aumentando a renda e o número de empregos no Estado”, acrescentou a presidente da JucisRs, Lauren Momback. De acordo com os dados divulgados somente o formato Eireli (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), houve uma queda de 24,72%.