Distribuição do TRI Social será retomada a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, até 12 de fevereiro, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) fará a distribuição do cartão TRI Social, no Ginásio Tesourinha, para quem ainda não fez a retirada. A entrega será das 13h às 18h, de segunda a sexta-feira.

“O enfrentamento à pobreza extrema é uma das metas da nossa gestão, e esse auxílio atende à necessidade de deslocamento de uma camada muito vulnerável da comunidade. Entre outros benefícios, o transporte assegurado é uma chance de o trabalhador se deslocar até uma entrevista de emprego na busca de uma melhor renda familiar”, enfatiza o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voigt. A ação conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

O TRI Social permite que famílias em situação de vulnerabilidade social utilizem o transporte coletivo gratuitamente, até o término do crédito de 44 viagens mensais. “O cartão é para as pessoas que se encontram na primeira faixa do Bolsa Família, cadastradas no CadÚnico, com renda mensal de até R$ 89,00. Calculamos que se possa atingir mais de 51 mil famílias”, afirma o vice-presidente da Fasc, Cristiano Roratto. Na primeira etapa, cerca de 15 mil famílias foram beneficiadas.

