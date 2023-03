Duas apostas, do Recife e de Minas, levam prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena

publicidade

Duas apostas acertaram as seis dezenas no concurso 2.578 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira, em São Paulo. As cartelas vão levar R$ 37.457.585,34, do prêmio total de R$ 74.915.170,68. O próximo sorteio ocorre no sábado, com premiação prevista em R$ 3 milhões.

Os números sorteados foram: 37 – 39 – 47 – 50 – 59 – 60.

Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas vencedoras são de Betim (MG) e do Recife (PE). Os dois ganhadores fizeram apostas simples, de seis números. A aposta de Betim foi realizada em uma casa lotérica, já a do Recife foi feita pela internet.

A quina teve 296 apostas vencedoras e cada uma vai levar R$ 20.561,43. A quadra teve 6.128 acertadores e cada um vai receber R$ 1.418,82.