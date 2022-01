Duas apostas levam mais de R$ 5 milhões na Mega-Sena

publicidade

A Mega-Sena teve duas apostas ganhadoras no concurso 2.443 desta quarta-feira. Com seis dezenas acertadas em ambas, cada uma vai receber R$ 5.259.397,57. Um dos apostadores é de Urucânia, em Minas Gerais, e outro participou via internet. O sorteio aconteceu no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As dezenas sorteadas foram 01 - 05 - 12 - 13 - 17 - 31. A Quina teve 161 apostas ganhadoras e cada uma levou R$ 13.732,65. A Quadra teve 8.131 apostas ganhadoras e cada uma ganhou R$ 388,45.

O próximo sorteio acontece no sábado e o prêmio previsto é de R$ 3 milhões.